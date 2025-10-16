Angelo Izzo laureato in Giurisprudenza, la tesi di uno degli assassini del massacro del Circeo

Con una tesi intitolata “Il lato oscuro dell’illuminismo giuridico”, Angelo Izzo, condannato a due ergastoli per il massacro del Circeo e per il duplice omicidio di Ferrazzano, si è laureato in Giurisprudenza nel carcere di Velletri all’Università di Roma Tre.

Angelo Izzo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il massacro del Circeo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Angelo Izzo, uno degli assassini del massacro del Circeo, si è laureato in Giurisprudenza nel carcere di Velletri. Ha conseguito la laurea con Università di Roma Tre e con un punteggio di 92 su 100. Angelo Izzo, tra i criminali più noti della storia italiana degli ultimi cinquant'anni per i suoi delitti efferati e ribattezzato "Angelo del male", deve scontare la condanna a due ergastoli, oltre al massacro del Circeo è anche colpevole del duplice omicidio di Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano conosciuto come il massacro di Ferrazzano.

La tesi di laurea di Angelo Izzo

La discussione era in programma ieri, mercoledì 14 ottobre, davanti alla commissione di docenti dell'Università di Roma Tre. Izzo ha discusso la tesi dal titolo "Il lato oscuro dell'illuminismo giuridico", seguito dal relatore Paolo Alvazzi Del Frate. Sono trascorsi cinquant'anni dalla strage del Circeo in cui è stata uccisa Rosaria Lopez e torturata Donatella Colasanti.

"La laurea per il mio asssistito Angelo Izzo rappresenta una forma di risocializzazione e riscatto personale – ha commentato all'Adnkronos l'avvocato Rolando Iorio, che difende di Izzo da oltre quindici anni – Sono convinto che al termine di questo lungo percorso di studi, possa avere compreso ancora di più i grandissimi errori che ha commesso".

Angelo Izzo condannato all'ergastolo per il massacro del Circeo e di Ferrazzano

Angelo Izzo oltre che uno dei tre assassini del massacro del Circeo, insieme a Gianni Guido e Andrea Ghira, è responsabile del duplice omicidio di Ferrazzano di Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano, che si è consumato in provincia di Campobasso. Il 28 aprile 2005 Izzo, condannato all'ergastolo appunto per il massacro del Circeo, allora in stato di semilibertà, ha ucciso le due donne, moglie e figlia di Giovanni Maiorano pentito della Sacra corona unita, che Izzo aveva conosciuto in carcere.

A rivelare il delitto sono stati due uomini, che hanno partecipato all'occultamento dei cadaveri e all'inizio arrestati per traffico illecito di armi. Il massacro di Ferrazzano costò ad Izzo una nuova condanna all'ergastolo. In un podcast di RaiPlaySound intitolato ‘Il massacro del Circeo' e prodotto dalla Tgr Molise Angelo Izzo alla domanda se fosse pentito ha risposto tramite il suo avvocato in forma scritta dal carcere: "Pentimento è una parola complicata". E ha aggiunto: "Non rifarei ciò che ho fatto".