Angelina Jolie arriva a sorpresa a Rocca Massima per il ‘volo dell’angelo’: lo stupore dei cittadini Angelina Jolie è arrivata a sorpresa a Rocca Massima insieme a dodici bodyguards, ha fatto allontanare tutti e ha provato il ‘volo dell’angelo’, una delle attrazioni più famose d’Italia.

A cura di Redazione Roma

L'attrice Angelina Jolie è andata oggi a Rocca Massima, in provincia di Latina, per fare il ‘volo dell'angelo', la zip line più lunga e veloce del mondo che fa ‘volare' le persone sospese a oltre trecento metri d'altezza imbracate lungo un cavo d'acciaio. Le proprietarie del bar Volo, vicino all'attrazione, hanno pubblicato la foto su Facebook insieme all'attrice per immortalare questo incredibile momento. "Ha fatto un volo a Rocca Massima, chi sarà???", hanno scritto sulla pagina del locale. Insieme a loro, l'inconfondibile Angelina Jolie, a Latina per girare il film tratto dal romanzo di Alessandro Baricco, ‘Senza Sangue‘. La star di Hollywood si è presentata accompagnata dalle sue guardie del corpo. E il volo dell'angelo lo ha anche voluto ripetere: al termine del primo giro ha chiesto di replicare, volando di nuovo sui Monti Lepini.

Il vicesindaco: "Angelina Jolie a Rocca Massima momento di orgoglio"

"È arrivata con dodici bodyguards che hanno fatto allontanare tutti dal punto di lancio, e ha fatto un lancio – racconta il vicesindaco Angelo Tomei – Si è concessa una foto con le due ragazze che l'hanno accompagnata e l'hanno preparata. Non si sa dove o come ha saputo che a Rocca Massima c'era il volo del falco pellegrino, ma per il borgo è stato un momento di orgoglio sapere che un'attrice come Angelina Jolie conosca Rocca Massima". Angelina Jolie ha poi visitato il paese, rimanendo stupefatta della bellezza del borgo. L'attrice, che in questi giorni si trova a Matera per girare il suo nuovo film, è poi andata via. In questo periodo si dividerà tra la Puglia, la Basilicata e il Lazio.