Andreea scomparsa a 15 da Roma mentre faceva un tiktok: per i genitori è stata rapita Nessuna notizia di Andreea, la 15enne scomparsa da Capannelle il 17 luglio scorso. Al fratello aveva detto: “Esco in giardino a fare un tiktok”. I genitori hanno ritrovato solo il telefono.

A cura di Alessia Rabbai

Foto dal profilo Tik Tok di Andreea

"Vado a fare un tiktok" ed è sparita nel nulla. Sarebbe stata questa l'ultima frase che Adreea, quindici anni, avrebbe rivolto al fratello, prima di uscire in giardino e "volatilizzarsi". Dell'adolescente non si hanno notizie da lunedì 17 luglio scorso, quando non è più rientrata nell'abitazione di famiglia in zona Capannelle, poco distante dall'Ippodromo, nella periferia Sud della Capitale. I famigliari non vedendola tornare si sono preoccupati e ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. A parlarne la trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' in onda su Rai 3 dedicata ai famigliari ed amici delle persone scomparse.

Ciò che temono i genitori è che qualcuno possa averle fatto del male, conoscendola, dicono, non si sarebbe mai allontanata volontariamente senza avvisare. Il papà Nicola ha raccontato di aver notato il cancello aperto di ritorno dalla spesa, il suo smartphone era a terra, mentre della giovane nessuna traccia. In un primo momento i genitori hanno pensato che fosse "scappata di casa" per andare a sposarsi, ma passando i giorni e non vedendola tornare ne hanno denunciato la sua scomparsa. Per i genitori è stata rapita. Da casa mancherebbero i suoi documenti, passaporto e codice fiscale. La speranza dei genitori è che Andreea stia bene e che torni presto a casa.

L'identikit di Andreea

Andreea ha quindici anni, è alta un metro e sessanta centimetri, ha occhi marroni e capelli castani. Non ha alcun segno particolare che possa agevolarne il riconoscimento. L'ultima volta in cui è stata vista indossava un abito lungo bianco e scarpe da ginnastica bianche. La richiesta è rivolta a tutti: chiunque abbia visto Andreea o notato un'adolescente che assomigli alla sua descrizione è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 e di segnalarne l'avvistamento. Andreea ha con sé i documenti ma non il telefonino e finora non si è mai messa in contatto con i genitori.