Andreea scomparsa da Roma: quasi due mesi senza alcuna notizia della 15enne Dal 17 luglio si cerca Andreea, 15 anni, che si è allontanata dalla zona Capannelle, dove viveva con la sua famiglia. Alta 1.60 centimetri, ha occhi e capelli castani. Indossava un abito bianco lungo e scarpe bianche.

A cura di Alessia Rabbai

Andreea scomparsa da Roma (Foto di Chi l’ha visto?)

Sono trascorsi quasi due mesi dalla scomparsa di Andreea, la quindicenne che si è allontanata dalla zona Capannelle a Roma lo scorso 17 luglio e non è stata ancora ritrovata. Sono settimane di appensione per i famigliari, sperano che stia bene e che torni a casa presto. Era pomeriggio quando se ne sono perse le tracce, dalla zona di Capannelle nella periferia Sud Est di Roma. I suoi cari non riuscendosi più a mettere in contatto con lei ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, le sue ricerche sono in corso. A preoccupare particolarmente è inoltre il fatto che sia minorenne. L'appello è stato condiviso da ‘Chi l'ha visto?' la trasmissione in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli dedicata alle persone scomparse, a supporto dei loro famigliari e amici. Non si conoscono al momento i motivi del suo allontanamento.

L'identikit di Andreea

Andreea ha quindici anni, è alta un metro e sessanta centimetri, ha occhi marroni e capelli castani. Non ha alcun segno particolare che possa agevolarne il riconoscimento. L'ultima volta in cui è stata vista indossava un abito lungo bianco e scarpe da ginnastica bianche. La richiesta è rivolta a tutti: chiunque abbia visto Andreea o notato un'adolescente che assomigli alla sua descrizione è pregato di contattare immdiatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 e di segnalarne l'avvistamento. Andreea ha con sé i documenti ma non il telefonino e finora non si è messa in contatto con i genitori. Le zone da attenzionare sono quelle limitrofe a Capannelle, ma anche il resto della città, in quanto potrebbe essersi spostata con i mezzi pubblici ad esempio e trovarsi altrove.