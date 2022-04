Andrea Muzii è il nuovo campione italiano di memoria: “Aiuto studenti a superare test di medicina” Andrea Muzii ha dichiarato che i 1500 euro vinti saranno devoluti in beneficienza per la popolazione colpita dalla guerra in Ucraina.

A cura di Natascia Grbic

Andrea Muzii è il nuovo campione italiano di memoria. Il 21enne romano ha conquistato il premio agli Open di Roma riuscendo ad arrivare sul podio. "Sono finalmente il Campione Italiano – scrive il ragazzo in un post su Instagram – Dico finalmente perché questo titolo ancora mi mancava: a inizio 2019 (la mia prima gara) sono arrivato secondo e le successive due edizioni sono saltate per la pandemia. Ora ho il tris completo: Europeo, Mondiale e Italiano. Ma la vera soddisfazione è di aver avuto dopo così tanto tempo una gara in Italia e di aver visto trionfare il Team Italiano da me allenato con 6 premi vinti su 7 e due italiani per la prima volta sul podio di un Open internazionale". Andrea Muzii ha dichiarato che i 1500 euro vinti saranno devoluti in beneficienza per la popolazione colpita dalla guerra in Ucraina.

Un mazzo di carte memorizzato in 15.24 secondi

Andrea Muzii è riuscito a memorizzare un mazzo di carte in 15.24 secondi: si tratta del terzo tempo migliore al mondo. L'account Instagram del 21enne è ricco di video in cui dà consigli anche agli studenti per superare gli esami anche se, in un'intervista a la Repubblica ha dichiarato che con la matematica non c'è memoria che tenga. Andrea studia computer science e racconta di dover allenare la memoria costantemente per non perdere smalto e rimanere il campione. "Sto insegnando delle tecniche per superare il test di medicina, che è uno di quelli che più terrorizzano gli studenti. Ci sono tanti metodi per facilitare lo studio e la strategia e la memoria è solo uno dei tanti tasselli del processo", ha dichiarato a la Repubblica.