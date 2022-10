Ancora una sparatoria a Nettuno, guerra tra bande in corso? Gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno hanno trovato tre bossoli a terra. Accanto ai proiettili c’erano due motociclette, una delle quali intestata a un pregiudicato che si trova attualmente in carcere.

A cura di Enrico Tata

Ancora una sparatoria a Nettuno e sempre nella stessa via dove già si era verificata circa due settimane fa. Secondo quanto riporta il quotidiano locale ‘Il Corriere della Città' sono stati ritrovati alcuni bossoli in via Rosario Livatino. Gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno hanno trovato tre bossoli a terra. Accanto ai proiettili c'erano due motociclette, una delle quali intestata a un pregiudicato che si trova attualmente in carcere.

Nettuno, forse c'è un collegamento con la sparatoria del 25 settembre: indagini in corso

Chi ha sparato? Forse non è un caso che i bossoli siano stati trovati nella stessa via in cui, il 25 settembre scorso, tre uomini a bordo di un'automobile e con il volto coperto da un passamontagna hanno sparato alcuni colpi di mitra contro una Fiat 500 su cui viaggiavano due ragazzi, 19 e 21 anni. Forse i due episodi sono collegati. I due giovani, tra l'altro, sono figli di un collaboratore di giustizia collegato in passato al clan di camorra dei Casalesi. Sono rimasti fortunatamente illesi. Un'intimidazione, probabilmente, ma le indagini sono ancora in corso e adesso gli investigatori dovranno cercare di accertare eventuali collegamenti tra l'episodio del 25 settembre e quello avvenuto nei giorni scorsi. Di quest'ultimo presunto agguato, come detto, per ora si sa poco e nulla, dato che l'unica prova sono proprio i bossoli ritrovati in strada. Nessuno, tuttavia, ha denunciato nulla e nessuno tra i residenti ha chiamato le forze dell'ordine per segnalare la sparatoria. Ovviamente restano al momento sconosciuti i destinatari dei tre proiettili di pistola.