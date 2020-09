Un altro focolaio in una struttura di Rocca di Papa, Castelli Romani: dopo il caso del San Raffaele stanno aumentando i casi di coronavirus all'interno della casa di riposo Villa Maria. La Asl Roma 6 ha annunciato che nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 39 casi legati alla struttura dei Castelli Romani. Il focolaio è stato individuato, informa ancora la Regione Lazio, grazie ad una attività di verifica a campione predisposta dalla Asl. "E' necessario che vengano meticolosamente rispettate tutte le procedure e i protocolli operativi per l'accesso in Rsa e case di riposo", ha commentato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I contagi di oggi nella Asl Roma 6

La nota della Regione Lazio sui contagi di oggi nella Asl Roma 6, che comprende il litorale di Anzio e Nettuno e la zona dei Castelli Romani: "nella Asl Roma 6 sono 56 i casi nelle ultime 24h e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati e trentanove casi con link al focolaio in casa di riposo Villa Maria di Rocca di Papa, individuato grazie ad una attività di verifica a campione predisposta dalla Asl. E’ necessario che vengano meticolosamente rispettate tutte le procedure e i protocolli operativi per l’accesso in RSA e case di riposo".

Il caso del San Raffaele

Il San Raffaele di Rocca di Papa era stato dichiarato zona rossa per l'esplosione di un focolaio durante la prima ondata della pandemia da coronavirus. Il bilancio è stato di 43 decessi confermati da Covid e una percentuale di contagi pari al 50% delle degenze. I pazienti contagiati sono stati circa 150 più circa 30 sanitari.

I contagi al centro ‘Un Mondo migliore"

Sempre nel territorio del comune di Rocca di Papa, più di dieci persone sono risultate positive all'interno del centro d'accoglienza per richiedenti asilo ‘Un Mondo Migliore', gestito dalla Prefettura di Roma con la sovrintendenza del Ministero dell'Interno.