Ancora un blitz a San Basilio: sgomberate quattro case popolari Questa mattina agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale hanno sgomberato quattro appartamenti Ater nel quartiere di San Basilio a Roma.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Sono stati sgomberati quattro appartamenti Ater a Roma, nel quartiere di San Basilio. L'operazione, decisa durante il comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura, è stata effettuata questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale.

Gli interventi a Tor Bella Monaca e San Basilio

Si tratta del terzo sgombero in un mese: il 21 febbraio, appena dieci giorni fa, l'intervento aveva riguardato tre immobili nella zona di Tor Bella Monaca, sempre a Roma. Le case popolari si trovano in via Morrovalle e via Pie di Bovigliana. Il 16 febbraio, invece, gli agenti erano intervenuti in via Sirolo e in via Corinaldo, sempre a San Basilio. Si era detto che a essere liberati erano stati appartamenti riconducibili ai clan Marando, Pupillo e Delle Fratte. Ma, come documentato da Fanpage, in mezzo c'è finita anche gente che con la criminalità organizzata non ha nulla a che vedere, e che dall'oggi al domani si è ritrovata in mezzo alla strada.

Il 19 febbraio la premier Giorgia Meloni in un discorso si è espressa a favore degli sgomberi, annunciando una guerra contro le occupazioni. "Si è cominciato a fare quello che andava fatto prima, cioè procedere con gli sgomberi delle case occupate abusivamente – le sue parole – A Roma sono stati sgomberati 10 alloggi dell'Ater, case popolari che erano in parte occupate da famiglie criminali. E sono stati sgomberati tre alloggi privati, più uno dell'Inps".

A farle eco, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Gli edifici dell’edilizia popolare devono andare a chi ha bisogno, non alle famiglie dei criminali". La realtà dei fatti sarebbe però più complicata di come è stata presentata anche dal Comune di Roma, che ha parlato di appartamenti occupati dai clan. Con persone che nulla hanno a che vedere con la malavita, finite in mezzo a queste operazioni e ora senza più un posto dove stare.