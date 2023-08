Ancora tragedie sul litorale laziale: morti due over 70 in sole ventiquattro ore Due episodi tra loro simili. L’ultimo a Ostia, questa mattina, dove un 76enne ha accusato un malore durante una passeggiata sulla spiaggia. Solo ieri, 18 agosto, sul lido di Latina un caso analogo: un uomo di 80 anni ha perso la vita in acqua, probabilmente a causa di un infarto.

A cura di Teresa Fallavollita

Immagine di repertorio

Due episodi simili in ventiquattro ore, due anziani che hanno perso la vita sul litorale laziale dopo essere entrati in acqua. L'ultimo episodio si è verificato nelle prime ore di questa mattina, sabato 19 agosto, sul lungomare di Ostia. A perdere la vita un 76enne, che ha accusato un malore in acqua, sotto gli occhi della moglie che si trovava con lui per quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla passeggiata mattutina approfittando delle temperature non ancora roventi.

La coppia stava camminando sul bagnasciuga di Ostia questa mattina intorno alle 7, all'altezza dello stabilimento Battistini, quando l'uomo ha cominciato ad avvertire una sensazione di calore diffusa. Non sentendosi bene, per provare a riprendersi il 76enne si è tuffato in mare in cerca di refrigerio, ma dopo pochi istanti ha perso i sensi. La moglie, che ha assistito impotente alla scena, ha immediatamente allertato i lavoratori dello stabilimento che in quel momento si stavano preparando all'apertura della spiaggia attrezzata, con ombrelloni e lettini. Questi si sono precipitati a soccorrere l'anziano che si trovava accasciato a pochi metri dalla riva, tirandolo fuori dall'acqua. Sul posto nel frattempo è giunto il personale sanitario del 118 che però non ha potuto far nulla per rianimare l'uomo, ormai privo di vita, probabilmente stroncato da un infarto.

Il malore in acqua a Latina

Solo ieri mattina, 18 agosto, si era verificato un caso analogo sempre sulle spiagge laziali, questa volta al lido di Latina: sul litorale, tra Capoportiere e Foce Verde, un uomo di 80 anni si è sentito male mentre si trovava in acqua. L'anziano è stato portato a riva dal bagnino, che ha praticato gli interventi di primo soccorso in attesa dell'arrivo del personale medico. Sulla spiaggia è atterrata anche l'eliambulanza Pegaso 44, ma per l'80enne non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, probabilmente in seguito a un infarto. Sul posto anche polizia e guardia costiera per svolgere gli accertamenti del caso.