Ancora incendi a Roma, brucia un fienile nella riserva naturale di Decima Malafede I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via di Valle Perna a Roma per l’incendio di una struttura, dove sono andate distrutte centinaia di balle di fieno.

A cura di Natascia Grbic

Grave incendio questa mattina a Roma, in via di Valle Perna. Centinaia di balle di fieno hanno preso fuoco in un fienile, causando ingenti danni. Le fiamme sono arrivate anche al tetto, dove erano posizionati dei pannelli fotovoltaici. A prendere fuoco, anche un capannone adibito a deposito di attrezzi. L'incendio, di vaste dimensioni, è stato domato in diverse ore dai vigili del fuoco, accorsi sul posto alle sei del mattino.

Ci sono volute diverse ore per domare il rogo, che aveva assunto proporzioni enormi. La colonna di fumo, visibile anche a diversi chilometri di distanza, ha preoccupato le persone che abitano nei pressi della zona. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco con le due autobotti, ha scongiurato il peggio. L'incendio adesso è stato domato, i pompieri stanno però procedendo alle opere di smassamento data la grande quantità di materiale imballato.

Secondo le prime informazioni emerse, nessuna persona è rimasta ferita nel rogo. Al momento non sono note le cause dell'incendio, che molto probabilmente ha un'origine colposa e non dolosa. Da quantificare i danni alla struttura, che per larga parte adesso è inagibile.

Leggi anche Ancora incendi a Roma, solo oggi 40 interventi dei vigili del fuoco

Quello scoppiato stamattina è l'ennesimo incendio scoppiato a Roma. Sono migliaia gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in questi mesi estivi, molti dei quali hanno avuto origine colposa. Solo qualche giorno fa è stato arrestato l'uomo accusato di aver appiccato consapevolmente un'incendio alla Magliana. Bloccato anche il piromane accusato di aver dato fuoco lo scorso nove luglio alla ‘Bancarella del Professore', al Flaminio.