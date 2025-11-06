roma
Ancora disagi sulla metro B a Roma: tratta interrotta tra Magliana e Castro Pretorio

La linea B della metropolitana a Roma è stata interrotta nel tratto da Castro Pretorio a Magliana. Disagi per l’utenza, attive navette sostitutive.
A cura di Natascia Grbic
Ancora caos e disagi per i pendolari: questa mattina il servizio della metro B è stato interrotto nel tratto tra Magliana e Castro Pretorio. Sul percorso, Atac ha attivato navette sostitutive fino a che il problema non sarà risolto. Secondo le prime informazioni, la tratta sarebbe stata interrotta a causa di alcuni problemi tecnici. Gli operatori della municipalizzata sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Quali siano stati questi problemi tecnici, non è ancora chiaro. Le navette, come succede sempre in questi casi, sono state prese d'assalto dalle persone, molte delle quali non riescono a salire a causa della calca dell'ora di punta. Tutto questo ha scatenato un forte malcontento tra i pendolari, che soprattutto sulle pagine social di Atac si stanno lamentando dell'ennesimo disservizio.

"Ancora oggi una scommessa andare al lavoro", commenta una donna. Il servizio della metropolitana romana, in effetti, è ancora molto lontano dall'efficienza: i problemi tecnici sono una costante per chi deve prendere i treni tutti i giorni, le attese soprattutto della linea B possono arrivare anche a dieci minuti, e i treni viaggiano carichi all'inverosimile, rendendo anche difficile riuscire a prenderli. Non è affatto raro che le persone debbano aspettare i treni successivi per poter salire, cosa che allunga moltissimo i tempi di attesa e quelli chiaramente per tornare a casa o andare al lavoro. Una situazione che non accenna a migliorare, e che sembrerebbe quasi una barzelletta se non fosse per il fatto che incide inevitabilmente in modo negativo sulla vita delle persone.

