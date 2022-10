“Amore vado a pesca” e scompare: il 38enne trovato morto nel lago di Giulianello ad Artena Tragedia nel lago di Giulianello ad Artena, dove un uomo di 38 anni del quale la compagna aveva segnalato la scomparsa è stato trovato morto. Indagini a 360 gradi.

A cura di Alessia Rabbai

I sommozzatori di vigili del fuoco al lavoro nel lago di Giulianello ad Artena

È stato trovato morto l'uomo di trentotto anni disperso nella zona del lago di Giulianello ad Artena, in provincia di Roma. Il rinvenimento risale alla mattinata di oggi, lunedì 3 ottobre ed è avvenuto nel bacino idrico, che si trova nel territorio alle porte della Capitale. A dare l'allarme è stata la compagna, che ne ha segnalato la scomparsa. La donna si è rivolta ai carabinieri, spiegando che aveva provato a mettersi in contatto con lui, senza esito. Il trentottenne era uscito a pescare, portando con sé tutto l'occorrente. I militari giunti sul posto hanno infatti trovato la tenda, i vestiti e la canna da pesca sulla spiaggia, ma dell'uomo non c'era alcuna traccia. Così temendo il peggio, hanno chiesto l'intervento dei sommozzatori.

I sommozzatori nel lago di Giulianello ad Artena

Il cadavere a 5 metri di profondità

Erano circa le ore 9,56 quando i soccorritori hanno individuato il cadavere. Il corpo senza vita dell'uomo era in acqua, precisamente a cinque metri di profondità e a 30 metri di distanza dalla riva. I vigili del fuoco con i sommozzatori e la squadra territoriale di Colleferro (16/A) lo hanno cercato a lungo e lo hanno raggiunto. Hanno cercato nell'area del lago e al suo interno, scandagliando il fondale. I soccorritori hanno svolto le operazioni di ricerca con immersioni Scuba, nello specifico, utilizzando comunicatori subacquei e Didson, ossia un sonar. Strumentazione che ha permesso ai sommozzatori di individuare il corpo del trentottenne e di riportarlo a riva. Sul posto il personale sanitario in ambulanza ha tentato di rianimarlo praticando il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito.

Indagini a 360 gradi

Presenti per gli accertamenti di competenza i carabinieri di Artena e di Colleferro, che hanno svolto le verifiche del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminati gli accertamenti sul posto, la salma del trentottenne è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia. Non è chiaro come sia finito in acqua, se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un incidente. Gli investigatori al momento non si sbilanciano e indagano a 360 gradi.