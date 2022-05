Amedeo Mattiello trovato morto in spiaggia a Terracina: era scomparso da ore È stato trovato morto Amedeo Mattiello, scomparso da casa e rinvenuto senza vita sulla spiaggia di Terracina.

A cura di Alessia Rabbai

Amedeo Mattiello

Amedeo Mattiello è stato ritrovato morto sulla spiaggia di Terracina, in provincia di Latina. Era scomparso da venerdì scorso e i famigliari, non vedendolo rientrare a casa, si sono preoccupati per la sua assenza. Ma hanno sperato fino all'ultimo di poterlo riabbracciare, fino a quando il suo corpo senza vita è stato rinvenuto all'altezza dello stabilimento Acqua di Mare.

A dare l'allarme è stato suo figlio Stefano, che ne ha denunciato la scomparsa, lanciando un appello sui social network: "Mio padre è scomparso, vi prego di aiutarmi nella sua ricerca e ad avere notizie, stiamo provando a cercarlo dalle ore 20 di ieri ma senza alcun successo – si legge nel post pubblicato su Facebook, che ha ricevuto tanti commenti e condivisioni da parte degli utenti, i quali si sono mobilitati per aiutarlo – Si tratta di una persona diabetica e cardiopatica, che ha bisogno assolutamente di alcuni farmaci per non subire conseguenze gravi, essendo uscito da un coma ipoglicemico nemmeno un anno fa. Chiaramente ci è stato detto che le forze dell'ordine prima delle 24 ore dalla denuncia della scomparsa non possono intervenire, ma ogni minuto perso nella sua ricerca può essergli fatale. Ha un'andatura ciondolante a causa di un problema a un piede e ha con sé i documenti ma non il cellulare. Potrebbe essere in stato confusionale per via dei problemi su descritti. Vi prego di aiutarci".

Amedeo, secondo quanto ricostruito, era uscito a piedi e se ne sono perse le tracce intorno alle 0re 17. Diceva di essere diretto al punto vendita di Orizzonte in via Badino. Al momento della scomparsa Amedeo era vestito come in foto, indossava una camicia jeans, con una maglia scura. Poi il drammatico rinvenimento, che ha infranto ogni speranza di ritrovarlo vivo: il suo corpo era in spiaggia, purtroppo inutile ogni intervento nel tentativo di salvargli la vita. Presenti i carabinieri di Terracina e la Scientifica, che ha svolto i rilievi e sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.