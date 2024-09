video suggerito

Alta velocità, treni in ritardo alla stazione Termini: un altro guasto sulla linea Roma-Firenze Trenitalia informa che la linea ferroviaria alta velocità Roma-Firenze è rallentata dalle ore 8.20 di oggi, 12 settembre, a causa di un guasto. Ritardi fino a mezz’ora negli arrivi e nelle partenze alla stazione Termini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La linea ferroviaria alta velocità Roma-Firenze è rallentata, come avvenuto già diverse volte nel corso dell'estate, dalle ore 8.20 per un guasto. Ad annunciarlo, sul proprio sito, è Trenitalia.

L'ultimo aggiornamento pubblicato risale alle ore 9.25: la circolazione, si legge, permane rallentata in direzione Roma per un guasto alla linea tra San Donato e Valdarno, prosegue l'intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, informa ancora la nota pubblicata sul sito di Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti o essere instradati sulla linea convenzionale tra Firenze Rovezzano e Valdarno con un maggior tempo di percorrenza fino a 35 minuti.

"Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno", il consiglio per i viaggiatori in partenza.

Per il momento il tabellone delle partenze e degli arrivi della stazione Termini di Roma (ore 10.10) parla di ritardi contenuti nei treni ad alta velocità Frecciarossa e Italo. Per il momento le attese sono al massimo di 30 minuti e non si segnalano particolari disagi.