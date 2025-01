video suggerito

Allerta meteo su Roma e il Lazio per domenica 12 gennaio Dopo il crollo delle temperature atteso per questa notte, domani previste forti mareggiate e venti di burrasca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Nuova allerta meteo su Roma e il Lazio per domani, domenica 12 gennaio 2025. A diramarla poco fa la Regione Lazio sulla base delle previsioni meteorologiche delle prossime ore, quando sono attesi venti di burrasca e mareggiate sulle coste. Da questa notte previsto un brusco calo della temperatura, che potrebbe portare nuova neve anche sugli appennini laziali e nelle zone collinari.

"La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un'allerta gialla con validita' dalle prime ore di domani, domenica 12 gennaio 2025, e per le successive 18-24 ore.

Si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, specie lungo i crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte", si legge nella nota.

Sono gli effetti della tempesta Felix che porterà oltre all'abbassamento delle temperature, piogge e neve in bossa quota. Un vortice di aria gelida che dai Balcani impatterà nelle prossime ore con la Penisola, colpendo in particolare modo le regioni del Centro e del Sud dell'Italia.

Allerta meteo in 7 regioni, venti di burrasca e neve in bassa quota

Per la giornata di domenica 12 gennaio è allerta arancione sulla Calabria, e allerta gialla in Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia, oltre che sul Lazio. Venti di burrasca anche nelle regioni centrali di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, anche se non è stata diramata nessuna allerta.