Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio oggi e domani, 17 e 18 settembre 2024: piogge e temporali Allerta gialla, piogge e temporali a partire dalla mattina e per le 12 ore successive: queste le previsioni meteo per domani mercoledì 18 settembre 2024.

A cura di Beatrice Tominic

Una nuova allerta gialla si abbatte su Roma e sulla regione Lazio. A partire dal pomeriggio di oggi, martedì 17 settembre e per le 6 ore successive e poi dalla mattina di domani e per le 12 ore successive. A diramare l'avviso, la direzione emergenza, il dipartimento della protezione civile e il numero di emergenza unica 112 della Regione Lazio. Il maltempo è destinato a continuare nella regione e nella capitale, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

L'allerta gialla a Roma e nel Lazio

La decisione di diramare la comunicazione è arrivata dopo la valutazione delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, a cui si sono aggiunte anche le indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica. Per questa ragione, come riportato dalla cartina in basso, l'allerta gialla è per criticità idrogeologica per temporali.

L'allerta gialla di oggi e domani, 17 e 18 settembre 2024.

Le zone più a rischio

Come riportato dalle cartine in alto e dal colore giallo con i puntini neri con cui sono evidenziate, sono diverse le zone colpite in questi giorni dall'allerta di colore giallo, due quelle che prevedono criticità anche nella giornata di domani. Nel caso dell'allerta gialla prevista a partire del pomeriggio di oggi, le zone a rischio sono quattro: la zona C, dell'Appennino di Rieti; la zona E, dell'Aniene; la zona F dei bacini costieri del Sud e la zona G, del bacino del Liri.

Diversamente, invece, per la giornata di domani l'unica zona a rischio di quelle appena elencate è la F, dei bacini costiere del sud. Si aggiunge, però, in questo caso, la zona D, dei bacini di Roma.