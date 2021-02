Dalle temperature primaverili di ieri, con il pienone sul lungomare e il termometro che ha fatto segnare oltre venti gradi, alle piogge e il freddo di oggi domenica 7 febbraio su tutta la regione. Un assaggio di bella stagione che però è durato davvero poco. Dal mattino di oggi e per le successive 36 ore è stata diramata un'allerta meteo per piogge intense e per vento forte di burrasca. Già le prime piogge si sono registrate nel corso delle notte, localmente anche a carattere temporalesco L'ondata di maltempo colpirà il Lazio e la capitale almeno fino alla metà della prossima settimana: solo a partire da giovedì è prevista una tregua, ma la pioggia potrebbe tornare nel prossimo weekend.

L'allerta meteo gialla della Protezione Civile del Lazio

"Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, domenica 7 febbraio, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori orientali. – si legge nella nota diffusa dalla Regione Lazio – I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino burrasca forte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e per vento su tutte le zone di allerta del Lazio".