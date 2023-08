Allerta meteo: bomba d’acqua su Roma Nord. Le previsioni per le prossime ore Un nuovo violento temporale questa mattina a Nord di Roma. Piogge battenti anche tra Fregene, Ladispoli e Fiumicino. A Sabaudia una tromba d’aria.

A cura di Redazione Roma

Uno violento temporale si abbattuto questa mattina sul quadrante Nord di Roma, in particolare tra la via Nomentana e la via Cassia. Piogge anche sul litorale a Nord della capitale da Fregene a Fiumicino. Sono gli effetti di Circe, il ciclone atlantico che da ieri si è abbattuto su tutta Italia, non risparmiando il Lazio e la capitale, e provocando un'allerta meteo di colore giallo o arancione su ben sedici regioni rovinando i primi giorni di ferie di milioni di italiani. Il maltempo, con rovesci localmente molto violenti come quello che si è abbattuto sulla capitale, terminerà nelle prossime ore. Già ieri pomeriggio le piogge sulla capitale avevano insistito in particolare nella stessa zona, non facendo mancare di disagi tra strade allagate e alberi caduti.

Tromba d'aria a Sabaudia

A Sabaudia, famosa località balneare in provincia di Latina, una tromba d'aria marina ha messo in allarme i villeggianti fortunatamente senza conseguenze. L'allerta meteo riguarda anche il Sud Pontino, dove sulle spiagge sventola bandiera rossa ed è fortemente sconsigliata la balneazione.

Le previsioni del tempo per le prossime ore a Roma

Il brusco calo termico sarà una costante fino a lunedì, con sia le temperature minime che le massime in discesa. Una piccola parentesi di autunno in una estate altrimenti torrida. Il maltempo e il calo delle temperature accomuna tutta l'Italia Per quanto riguarda Roma l'area di instabilità dovrebbe essere ormai passata e non sono previsti temporali per le prossime ore. L'allerta meteo di colore giallo fino alle prime ore di questo pomeriggio non è stata infatti prolungata.