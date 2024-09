video suggerito

Allerta maltempo a Roma, in arrivo un nubifragio: ecco a che ora è previsto l’inizio del temporale Perturbazione attualmente sulla bassa Toscana. Nei quartieri a Ovest di Roma il temporale potrebbe cominciare tra le 23 e la mezzanotte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

In arrivo un nubifragio sulla città di Roma nella notte tra domenica 8 settembre e lunedì 9 settembre. Attualmente la perturbazione è arrivata all'altezza della provincia di Grosseto e nelle prossime ore si sposterà verso Sud, prima nel Viterbese e poi verso la provincia di Roma. Nei quartieri a Ovest della Capitale il temporale potrebbe cominciare tra le 23 e la mezzanotte.

Sulla pagina Facebook ‘Per tutti quelli che vogliono la neve a Roma' si legge: "Squall line tra il Tirreno centrale e la Toscana in lento spostamento da nordovest a sudest.

Durante il suo tragitto verso le coste del Lazio si caricherà ulteriormente di umidità dal mare ed energia da contrasto per la spinta di aria di più fresca in quota.

Tale configurazione darà luogo a fenomeni intensi a carattere di nubifragio e una concentrazione elevata di fulmini".

Questa notte allerta arancione a Roma: "Evitate ponti, fiumi e strade alberate"

Per la notte di oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta maltempo arancione. In particolare si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

In una nota il Comune di Roma fa sapere che, poiché sono previsti rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, "si consiglia ai cittadini di evitare di sostare o transitare sia a piedi che in automobile presso ponti, passarelle e sottopassi, presso gli argini dei corsi d’acqua, fossi e canali e di evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi, parchi e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade creando un serio pericolo".