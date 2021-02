in foto: Il fiume Turano in piena nelle scorse ore (Foto di Pasquale T.)

L'allerta è alta a Rieti, dove il fiume Turano è in piena e si teme per l'incolumità degli abitanti. In vista dell'ondata di maltempo delle prossime ore, a partire da domani, mercoledì 10 febbraio, con il bollettino di condizioni metereologiche avverse diramato da Regione Lazio e Protezione Civile in attesa di piogge abbondanti, temporali e forti venti, alcune case che si trovano lungo via delle Capannelle sono state preventivamente evacuate. Si tratta di una misura precauzionale, per salvaguardare i residenti da un'eventuale esondazione del corso d'acqua, che potrebbe rompere gli argini e provocare danni. Le persone che hanno lasciato la propria abitazione sono ospitate all'interno di alcune strutture del territorio individuate dall'amministrazione comunale per far fronte all'emergenza. Il livello del fiume Turano è tornato oltre il livello di guardia, a causa del rilascio obbligato dell'acqua dalla diga dell'omonimo lago, a causa delle precipitazioni registrate nelle scorse ore. La situazione è costantemente monitorata. Il fiume del Turano era in piena anche a fine gennaio.

"La situazione legata ai livelli del fiume Turano rimane seria"

"La situazione legata ai livelli del fiume Turano rimane seria e continua il monitoraggio del Centro Operativo del Comune di Rieti che, attualmente, sta coordinando l'attività di cinque squadre di Protezione Civile a cui si aggiungeranno in serata altri equipaggi, attivati dall'Agenzia di Protezione Civile regionale" si legge in un bollettino del Comune di Rieti, che ha informato i cittadini. L'Amministrazione provinciale ha provveduto a chiudere nuovamente Ponte Turano, mentre il sindaco Antonio Cicchetti, ha firmato, in via precauzionale, l'ordinanza di sgombero per gli edifici che si trovano su via Capannelle. "L'atto verrà notificato quanto prima a tutti gli abitanti interessati che verranno ricoverati in albergo. Si ribadisce l'invito alla massima cautela nelle zone a ridosso dei corsi d'acqua o comunque interessate dagli allagamenti".