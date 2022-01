Allerta gialla per neve a Roma e nel Lazio: possibilità di fiocchi nella notte e in mattinata Da domani, mercoledì 12 gennaio, e per le successive 4-6 ore, c’è la possibilità che nel Lazio nevichi al di sopra dei 300-500 metri.

A cura di Redazione Meteo

Monte Livata (Meteo Neve Roma e Castelli)

Allerta gialla per neve domani nel Lazio. Lo ha comunicato il dipartimento della Protezione civile specificando che l'allerta è valida dalle prime ore di mercoledì 12 gennaio e proseguirà per le successive 4-6 ore. Nel Lazio, quindi, si prevedono "nevicate al di sopra dei 300-500 metri, sulle zone centro-meridionali, con possibili locali sconfinamenti a quote inferiori e con apporti al suolo da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri". In alcune zone della regione il termometro si abbasserà fino ad arrivare anche a due o tre gradi sotto zero, cosa che potrebbe facilitare le nevicate.

Non è quindi escluso che nevichi a Roma e nei dintorni, anche se molto probabilmente si tratterà di qualche fiocco sporadico e non di nevicate abbondanti, come quelle che si sono viste qualche anno fa nella capitale. Più probabile che nevichi nelle zone di Rieti e Viterbo, dove il termometro scenderà sotto lo zero e farà più freddo. In ogni caso, è possibile che le nevicate avvengano nella notte e non durante il giorno. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio – continua il bollettino – ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".