Allerta gialla nel Lazio lunedì 5 e temporali isolati martedì 6 giugno 2023: le zone a rischio Proclamata allerta gialla in tutta la regione Lazio, capitale compresa, per oggi, lunedì 5 giugno 2023. Temporali isolati non si escludono neppure per la giornata di domani, martedì 6.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Anche il mese di giugno si apre con piogge e precipitazioni sulla regione Lazio e la capitale. Come riportato nel bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio, anche per oggi, lunedì 5 giugno 2023, è stata valutata un'allerta di livello giallo in tutte le province della regione.

Come si legge nel bollettino, è prevista criticità idrogeologica in tutte le zone della regione. Nella giornata di domani, martedì 6 giugno, invece, le valutazioni sono di livello verde. Non si prevede nessuna allerta. Ma come viene esplicitato nella sezione note, alla destra della cartina nell'immagine in basso, anche domani in tutte le zone della regione, sono attesi possibili isolati fenomeni temporaleschi.

Allerta gialla sulle province della regione: le zone a rischio

Come anticipato, tutte le zone della regione Lazio sono a rischio per criticità idrogeologica per temporali, dove è stata proclamata allerta gialla. Come riportato anche nella cartina in basso, infatti, tutte le zone della regione Lazio appaiono colorate di giallo a pois neri per indicare "Ordinaria criticità idrogeologica per temporali".

Nessuna zona è più a rischio di altre: si prevedono temporali ovunque, dalla zona A dei Bacini costieri del nord alla B del Bacino medio Tevere fino alla C, con cui si indicano i territori dell'Appennino di Rieti. Non sono esclusi neanche le zone D, dei Bacini di Roma; F, dei Bacini costieri sud e il Bacino del Liri, indicato con la lettera G.

Il bollettino diffuso per oggi, lunedì 5 giugno e domani, martedì 6 giugno.

Martedì 6 giugno 2023: "possibili isolati fenomeni temporaleschi"

Per la giornata di domani, invece, non si prevede allerta gialla. Nonostante tutte le zone, dalla A alla G, siano contrassegnate dal colore verde che sta ad indicare "assenza di fenomeni significativi prevedibili" come mostra la cartina in alto, non si escludono rovesci. Com riportato nella sezione note, a destra, non sono escluse precipitazioni, in particolare "possibili fenomeni temporaleschi" nel corso della giornata.