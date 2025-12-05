Allerta freddo a Roma, il sindaco Gualtieri firma l’ordinanza per ghiaccio e neve 2025: cosa prevede

Arriva il freddo a Roma e il sindaco Gualtieri firma l’ordinanza per freddo, neve e ghiaccio. Ecco tutte le misure previste.

Calo delle temperature e freddo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri firma in questo 4 dicembre 2025 l'ordinanza per neve e ghiaccio, la n. 170 del 4 dicembre 2025. Il documento, che prende il nome di "Disposizioni di emergenza in caso di caduta neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo 2025–2026", ha lo scopo, con le misure esplicitate al suo interno, di garantire sicurezza e continuità dei servizi in caso di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio.

Cosa prevede l'ordinanza su neve e ghiaccio a Roma

All'interno dell'ordinanza sono definite le procedure, competenze e fasi di intervento (attenzione, preallarme, allarme) in base ai livelli di allerta regionale (giallo, arancione, rosso) e agli accumuli previsti, con le integrazioni aggiunte nel piano di Protezione Civile aggiornato nel novembre 2025. Inoltre vengono evidenziate anche le funzioni di supporto che, dal Centro Operativo Comunale (COC), coordinato dal Sindaco, coinvolgono Dipartimenti capitolini, Municipi, Polizia Locale, aziende di servizi, volontariato e enti esterni.

Un esempio dei provvedimenti nel piano di Protezione Civile in base al livello di allerta regionale e della quantità di neve.

La priorità, con questo programma, è riuscire a garantire viabilità, trasporti, assistenza sociale e sanitaria, gestione delle scuole, criticità ambientali e alberature, telecomunicazioni con qualsiasi condizione atmosferica.

Le misure principali previste nell'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri sono a tutela delle fasce sociali più fragili nel caso di ondate di grande freddo. Il piano, infatti, prevede misure preventive come approvvigionamento di sale, sgombero neve, chiusura di parchi e cimiteri, attivazione di ricoveri per senza fissa dimora e comunicazione costante alla popolazione tramite canali ufficiali. In caso di necessità questi luoghi saranno straordinariamente aperti per accogliere le persone più a rischio. In caso di grande freddo l'ordinanza sarà immediatamente esecutiva.

Cosa deve fare la cittadinanza: pneumatici invernali e catene da neve

Per quanto riguarda la viabilità la circolazione in caso di neve o ghiaccio verrà permessa solo a veicoli con pneumatici invernali o catene, per scongiurare incidenti stradali. In caso di necessità, inoltre, i conducenti dei taxi saranno autorizzati a protrarre l’orario di lavoro anche oltre la normale pianificazione dei turni prevista dalla vigente regolamentazione.

Oltre alle istituzione pubbliche, nell'ordinanza si trovano raccomandazioni valide per tutta la cittadinanza. Fra i suggerimenti, ad esempio, quello di sgomberare e tenere puliti dalla neve i marciapiedi davanti agli edifici dalle ore 8 alle 20 e proteggere le tubature contro il gelo lasciando leggermente aperto il rubinetto di servizio di acqua potabile più vicino al contatore o alla bocca di erogazione o al tubo di ingresso idrico nello stabile, per evitare il congelamento e la conseguente rottura delle tubazioni idriche. Municipi e aziende di servizi dovranno intervenire tempestivamente per garantire viabilità e sicurezza.