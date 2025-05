video suggerito

Allerta caldo a Roma, l'avviso del Ministero della Salute: "Temperature fino a 30 gradi" Il Ministero della Salute ha dirmato un bollettino giallo di allerta caldo per sabato 31 maggio. Le temperature sono in aumento, con picchi di 30 gradi per l'anticiclone africano.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta caldo a Roma per sabato 31 maggio. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di condizioni meterologiche che possono precedere un'ondata di calore. Le temperature arriveranno fino a 30 gradi, valrori al di sopra della media stagionale, considerando che siamo a fine maggio. La situazione è di pre-allerta dei servizi sanitari e sociali per quello che sembra essere un caldo arrivato tutto insieme. Fino a qualche giorno fa infatti il tempo era ancora incerto sulla Capitale e sul Lazio, maggio 2025 è stato finora caratterizzato da giornate con cielo poco nuvoloso o coperto al mattino, con un veloce peggioramento nel pomeriggio, con pioggia, grandine e temporali.

A partire da domani invece sull'Italia e sulle regioni centrali imperversa l'anticiclone africano. Il bollettino diramato dal Ministero della Salute per sabato è di giallo con previsioni a 72 ore, che mostrano temperature in aumento in ben nove città italiane, tra le quali Roma. I bollettini del Ministero della Salute vengono aggiornati dal lunedì al venerdì, alle ore 11 e sono consultabili anche dalla App "Caldo e Salute".

Le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 31 maggio

Sabato 31 maggio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano bel tempo, con cielo sereno e sole sull'intero territorio della regione. le temperature sfioreranno i 30 gradi. Sulla Capitale il sole brillerà per l'intero arco della giornata con valori compresi tra minime di 14 e massime di 30 gradi. Sul fronte delle temperature il quadro sarà il seguente: tra 12 e 29 gradi a Frosinone, tra 15 e 27 gradi a Latina, tra 11 e 28 gradi a Rieti, tra 12 e 29 gradi a Viterbo.

Le previsioni del meteo per il 2 giugno

Il 2 giugno, Festa della repubblica, quest'anno sarà all'insegna del bel tempo. Le temperature sono alte, a Roma si attendono valori compresi tra minime di 14 e massime di 28 gradi. Tempo stabile e soleggiato anche sulle altre città del Lazio, con le seguenti temperature: tra 14 e 29 gradi a Frosinone, tra 16 e 27 gradi a Latina, tra 13 e 28 gradi a Rieti e Viterbo.