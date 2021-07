Allerta caldo arancione domani (mercoledì 7 luglio) a Roma, con le temperature che arriveranno a toccare i 36 gradi. Lo dice il bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute: l'allerta è di livello 2, che si verifica quando ci sono "temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibile. Allerta dei servizi sanitari e sociali".

Secondo il bollettino domani alle ore 8 verranno registrati 27 gradi. Alle ore 14 il picco delle temperature massime sarà intorno ai 33 gradi, ma la temperatura percepita (rilevate tenendo conto delle temperature dell'aria e dell'umidità relativa) sarà intorno ai 36 gradi. Bollino arancione anche nelle città di Rieti, Latina e Frosinone, mentre a Viterbo l'allerta sarà di colore giallo.

Fiammata dell'anticiclone africano: 40 gradi al sud

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it una nuova fiammata dell'anticiclone africano riporterà le temperature massime a superare i 40 gradi al sud Italia e a sfiorarli al centro nord: "Da domani a venerdì, l'aria calda in arrivo dal deserto del Sahara farà schizzare le temperature sempre più in alto. Basti pensare che al Nord i valori massimi toccheranno punte di 36-37 gradi in Emilia (Bologna, Ferrara, Forlì), in Lombardia (Mantova), in Veneto (Rovigo, Verona), fino a 39 al Centro sulle Marche (Macerata e Ascoli Piceno), 36-37 su Toscana e Lazio (Roma e Firenze) e fino a 41-42 al Sud come in Puglia e Basilicata (Foggia, Taranto, Matera) e sulle isole maggiori (Siracusa, Catania, Sanluri)". Nel nord Italia ci saranno inoltre forti temporali e grandinate.