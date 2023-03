All’asta gli oggetti smarriti all’aeroporto di Fiumicino: c’è di tutto, pure valigie piene di abiti Tutti gli oggetti smarriti possono essere acquistati sul sito dell’Istituto Vendite Giudiziarie del tribunale di Roma e di Tivoli, con rilanci aperti fino al prossimo 23 marzo 2023.

A cura di Enrico Tata

Ogni giorno all'aeroporto di Fiumicino vengono smarriti circa 100 oggetti, cioè oltre 30mila all'anno. Beni che nessuno è mai andato a reclamare. Vengono stipati in un hangar ad hoc e a cadenza regolare vengono messi all'asta per svuotare questo grande magazzino. Se nessuno si presenta entro un anno dal ritrovamento, l'ufficio oggetti smarriti li invia alle vendite giudiziarie. Un'asta telematica con offerte e rilanci, in pratica.

Tutti gli oggetti smarriti possono essere acquistati sul sito dell'Istituto Vendite Giudiziarie del tribunale di Roma e di Tivoli, con rilanci aperti fino al prossimo 23 marzo 2023. C'è ovviamente di tutto, ma la parte da padrone la fanno le valigie e gli oggetti elettronici.

Una particolarità: le valigie, ovviamente, sono quelle abbandonate dai viaggiatori e mai reclamate dai legittimi proprietari. Sono, quindi, stracolme di vestiti e oggetti personali. E così vengono messe all'asta, chiuse, senza che chi presenta l'offerta conosca l'effettivo contenuto delle stesse.

Qualcuno, per esempio, potrebbe ritrovarsi con un mucchio di panni sporchi. Le borse, infatti, vengono ovviamente sottoposte a controlli di sicurezza, ma subito richiuse. Questo, per esempio, è il contenuto del lotto 31: "Valigie con all'interno abbigliamento e accessori NR. Pezzi (circa)12".

Ma ci sono anche lotti composti da tablet, smartphone, occhiali da sole, orologi. Ci sono lotti composti da centinaia di bracciali, braccialetti, collane e collanine e anche misteriosi lotti ‘a scatola chiusa', letteralmente, con scatoloni contenente merce varia non meglio identificata. Gli unici oggetti che vengono esclusi sono, per evidenti ragioni, i generi alimentari, che possono deteriorasi.