Allarme sanità nel Lazio, l’assessore D’Amato: “Dal Governo pochi soldi, copriamo solo le bollette” Così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio: “Nella Manovra non c’è un euro, le risorse destinate nel prossimo biennio. 2 miliardi l’anno, andranno a malapena a coprire le spese dell’aumento dei costi energetici.

A cura di Enrico Tata

"Parliamoci chiaro: nella Manovra non c'è un euro, le risorse destinate nel prossimo biennio. 2 miliardi l'anno, andranno a malapena a coprire le spese dell'aumento dei costi energetici. Ma per fare le riforme in sanità occorrono le risorse. Io sono preoccupato, il Lazio è la seconda regione italiana, abbiamo oltre 400 mln di costi energetici aggiuntivi". Così Alessio D'Amato, assessore alla Sanità del Lazio, all'agenzia AdnKronos. "Siamo terz'ultimi in Europa per gli stipendi al personale sanitario e infermieristico. Abbiamo un differenziale per un medico italiano rispetto a uno spagnolo di 30mila euro lordi l'anno. Con la Francia e Germania non si può neanche fare il confronto. Il tema è che il sistema deve crescere, soprattutto chi sta in prima linea, penso ai reparti di emergenza-urgenza. Ma per farlo servono risorse", ha detto ancora l'assessore e candidato del Partito democratico alle prossime elezioni regionali.

D'Amato: "Risorse insufficienti e inadeguate per la sanità"

L'assessore aveva già detto, quando cominciavano a circolare le bozze sulla manovra, che le risorse destinate alla sanità sembravano "assolutamente insufficienti ed inadeguate, ad oggi le Regioni hanno un buco di 3,8 miliardi di euro per i costi Covid e di circa 2 miliardi per l'aumento dei costi energetici. E' necessaria una vera e propria terapia d'urto che possa riportare il Servizio sanitario nazionale ai livelli di finanziamento europei. Credo sia utile riaprire la discussione sull'utilizzo dei fondi del MES, che corrispondono proprio alla esigenza di rafforzare strutturalmente il nostro sistema e prepararlo alle nuove sfide".

Quanto ha stanziato il Governo per la sanità

Come detto il Governo ha stanziato 2 miliardi di euro per la sanità nel 2023, che si aggiungo ai 2 già previsti dalla manovra del precedente esecutivo. Circa 1,4 miliardi di euro serviranno soltanto a far fronte all'aumento delle bollette. Con questi finanziamenti il Fondo sanitario nazionale, che distribuisce le risorse alle Regioni per le visite e gli esami diagnostici degli italiani, arriverà a quota 128,061 miliardi. Altri soldi andranno a vaccini e farmaci anti-Covid e altri soldi andranno a coprire l'inflazione e l'aumento dei prezzi.