roma
video suggerito
video suggerito

Allarme in uno stabilimento di Formia, dieci bagnanti si sono sentiti male dopo aver mangiato tonno

A Formia dieci bagnanti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia. Si sarebbero sentiti male dopo aver mangiato del tonno.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Enrico Tata
25 CONDIVISIONI
Immagine

Dieci bagnanti si sono sentiti male dopo aver mangiato del tonno in uno stabilimento balneare di Formia, litorale pontino. Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, l'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, i sintomi sono quelli tipici dell'intossicazione alimentare e sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della compagnia di Formia per indagare sull'accaduto. Sul posto anche i sanitari del 118 e sono stati allertati anche i militari del nucleo Nas di Latina.

Sempre stando a quanto riporta la Repubblica, i dieci bagnanti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale “Dono Svizzero” di Formia.

Latina
25 CONDIVISIONI
Immagine
Colosseo, guida turistica si sente male mentre lavora: morta Giovanna Maria Giammarino
Ruggiero (Agta): "Basta turni nelle ore più calde"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views