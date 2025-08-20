video suggerito
Allarme in uno stabilimento di Formia, dieci bagnanti si sono sentiti male dopo aver mangiato tonno
A cura di Enrico Tata
Dieci bagnanti si sono sentiti male dopo aver mangiato del tonno in uno stabilimento balneare di Formia, litorale pontino. Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, l'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, i sintomi sono quelli tipici dell'intossicazione alimentare e sul posto sono intervenuti subito i carabinieri della compagnia di Formia per indagare sull'accaduto. Sul posto anche i sanitari del 118 e sono stati allertati anche i militari del nucleo Nas di Latina.
Sempre stando a quanto riporta la Repubblica, i dieci bagnanti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale “Dono Svizzero” di Formia.