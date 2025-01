video suggerito

Allarme bomba a stazione Tiburtina per una valigia incustodita: strade chiuse e artificieri sul posto Paura questo pomeriggio a Roma, nella zona della stazione Tiburtina, per una valigia incustodita. Alla fine si è scoperto che era stata dimenticata da un passeggero.

A cura di Natascia Grbic

Foto Welcome to Favelas

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Roma, nella zona della stazione Tiburtina. Una valigia sospetta è stata segnalata verso le 16.30 da alcuni passanti: il bagaglio era lasciato incustodito a largo Guido Mazzoni, vicino al capolinea dei pullman, senza nessuna persona vicina. Allarmati, i passanti hanno chiamato le forze dell'ordine, che sono arrivate immediatamente con diverse unità. Sul posto, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, oltre agli agenti della Polizia di Stato con gli artificieri, per controllare il bagaglio. Decine di curiosi si sono assiepati lì intorno per vedere cosa stava accadendo e seguire le operazioni delle forze dell'ordine.

Allarme bomba Tiburtina, strada chiusa

Tutta l'area vicino alla stazione Tiburtina è stata chiusa, in modo da permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. Le persone che si trovavano intorno alla zona dove era la valigia sono state allontanate, mentre le partenze dei pullman ritardate, con qualche disagio per i passeggeri e i pendolari che volevano tornare a casa dopo una giornata di lavoro.

Nella valigia solo indumenti

Tramite un piccolo robot telecomandato, gli artificieri hanno aperto il bagaglio, che conteneva solo indumenti ed effetti personali. Si è scoperto che era stato dimenticato dal proprietario attaccato a una ringhiera, per questo sembrava abbandonato in modo sospetto. Il proprietario sbadato sarà molto probabilmente chiamato dalle forze dell'ordine per avvertirlo della valigia dimenticata che ha creato non poco scompiglio in zona. Subito dopo la strada è stata riaperta, e la situazione è potuta tornare alla normalità.