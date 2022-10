Alla stazione Termini di Roma apre la pasticceria (temporanea) di Iginio Massari Alla stazione Termini di Roma aprirà il “pop-up” store della pasticceria di Iginio Massari. All’interno gli orari di apertura.

A cura di Enrico Tata

La pasticceria di Iginio Massari a Termini

Alla stazione Termini di Roma ha aperto il "pop-up" store della pasticceria di Iginio Massari. Il negozio sarà aperto al piano binari tutti i giorni dalle 8 alle 21. All'interno ci sarà una selezione di prodotti della pasticceria del maestro bresciano.

Un utente ha chiesto se pandori e panettoni siano già disponibili nello store e questa è la risposta ufficiale: "Al momento può già trovare disponibile per l'acquisto il Panettone da 0,5 kg e il Bussolà da 0,5 kg presso il Pop-Up Store di Roma Stazione Termini". Il panettone e il bussolà di Iginio Massari costano (almeno sul sito di ordini online, ma crediamo anche all'interno dello shop, 24 euro).

Il post pubblicato su Facebook da Iginio Massari:

Conosciuto per le sue apparizioni da severo giudice di pasticceria a Masterchef, Iginio Massari è il pasticcere più famoso d'Italia. Nel 2022 è stato premiato con le "Tre torte d'oro" nella guida dei Pasticceri e delle Pasticcerie 2022 del Gambero Rosso. Questa la motivazione: "Eletto Miglior pasticcere del mondo e a tutti noto come Maestro dei Maestri, Iginio Massari è un genio indiscusso del settore. Nella sua vita consacrata all’alta pasticceria ha vinto tutti i premi possibili. Ambasciatore della pasticceria italiana nel mondo e testimonial a livello mediatico, è il modello per chiunque decida di sposare l’arte bianca. Le Tre torte d’oro sono il giusto riconoscimento ad un fuoriclasse assoluto".

A Fanpage.it Massari, che ha compiuto 80 anni lo scorso agosto, ha raccontato: "Il mio dolce preferito? Quello dei sentimenti. Una millefoglie alla crema bavarese, la faceva sempre mia mamma, che rimane la mia più grande concorrente: in tutti questi decenni non sono mai riuscito a fare una crema come la sua".