Alla Sapienza una nuova biblioteca di oltre 5mila metri quadri: conterrà due milioni di libri Due milioni di libri e uno spazio di oltre 5mila metri quadri per studenti e cittadini: questo il progetto per la nuova biblioteca che sarà costruita nella città universitaria della Sapienza di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Una nuova biblioteca di oltre 5mila metri quadrati, dotata di caffetterie, aree verdi, sale relax e librerie dove acquistare nuovi titoli. Questo il progetto che sarà realizzato nell'Università La Sapienza di Roma: la nuova biblioteca, secondo il progetto, riunirà le dotazioni delle facoltà di Lettere e Filosofia. L'ingresso sarà consentito non solo agli studenti, ma anche alle persone che non frequentano il polo universitario, che potranno accedere da via dei Marrucini.

Ad annunciare il progetto, la rettrice Antonella Polimeni insieme al sindaco Roberto Gualtieri, il direttore dell'area gestione edilizia Enrico Bentivoglio ed Eduard Mijic, il fondatore dello studio d'architettura che realizzerà il progetto. La biblioteca sarà realizzata rispettando i canoni della sostenibilità ambientale, con particolare attenzione all'illuminazione e all'insonorizzazione, per evitare che chi si trova all'interno possa essere disturbato dai rumori esterni all'edificio.

"La nuova struttura avrà la fisionomia di una biblioteca viva e, allo stesso tempo, quella di un laboratorio aperto alla sperimentazione e a tutte le forme di comunicazione scientifica – ha dichiarato Polimeni – Un'area di circa 5.200 mq a disposizione delle nostre studentesse e i nostri studenti, dotata anche di una sala studio h24 e di spazi di aggregazione per attività culturali a servizio di tutti i cittadini".

"Come ex studente e poi docente della Facoltà di Lettere, sono particolarmente emozionato per il progetto appena presentato la nuova struttura racchiuderà biblioteche di eccellenza, costituendo un polo di altissimo valore culturale, creando una relazione diretta con la cittadinanza", ha aggiunto Gualtieri.