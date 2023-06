Alla guida del pullman per la gita della scuola materna: autista risulta ubriaco e drogato ai test Ha attirato l’attenzione degli agenti della polizia locale. Vicino al posto di guida una bottiglia di birra semivuota: per il conducente ritiro immediato della patente. Sarà presto deferito dall’Autorità Giudiziaria.

A cura di Beatrice Tominic

L'autista di un bus di una scuola materna è stato sorpreso ubriaco e drogato al volante di un pullman che avrebbe dovuto portare in gita una scuola materna. È successo a Ciampino, alle porte di Roma, verso la zona sud est, vicino ai Castelli Romani, dove alcuni agenti della polizia locale si sono insospettiti dopo averlo trovato in condizioni non idonee alla guida. Così gli agenti si sono avvicinati e hanno svolto degli accertamenti sul conducente e sul pullman che li avrebbe trasportati in gita. Sottoponendolo ai test di routine, hanno scoperto che non poteva trasportare i piccoli in gita, perché ubriaco e drogato al volante.

Gli accertamenti sull'autista

Insospettiti dalle condizioni in cui si è presentato il conducente, un uomo sui cinquanta anni, gli agenti hanno iniziato i controlli. Al fianco del posto di guida, i poliziotti hanno rinvenuto una bottiglia di birra semivuota. Sottoposto poi agli esami di rito con l'apposita strumentazione, i test alcolemici hanno confermato la sua positività. Una volta trasferito al Comando e sottoposto nuovamente ad esami, stavolta tossicologici approfonditi, è risultato positivo anche a quelli: il conducente aveva fatto uso anche di stupefacenti, con l'evidente e conseguente alterazione.

Nel frattempo il conducente del pullman è stato sostituito per garantire ai piccini la partenza in piena sicurezza e tranquillità. Il conducente trovato sotto effetto di sostanze, invece, è stato sottoposto all'immediato ritiro della patente di guida e sarà presto deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.