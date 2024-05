video suggerito

Aliante si schianta sul muro di una villetta ad Anzio: due feriti gravi, soccorsi in eliambulanza L’allarme è arrivato alla sala operativa della questura di Roma intorno alle 9 di oggi, domenica 5 maggio. Due feriti, marito e moglie, soccorsi e trasportati d’urgenza al pronto soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Un aliante a motore è finito dentro a un fosso, si è ribaltato e si è schiantato contro la recinzione di una villetta ad Anzio, litorale Sud di Roma. L'allarme è arrivato alla sala operativa della questura di Roma intorno alle 9 di oggi, domenica 5 maggio. Stando a quanto si apprende, in fase di rullaggio il velivolo ha perso la traiettoria della pista ed è finito in un fosso, ribaltandosi più volte. L'incidente è avvenuto in via Rocca di Mezzo.

Feriti marito e moglie, trasportati in codice rosso in ospedale

A bordo c'erano marito e moglie, 63 anni lui e 64 anni lei. L'uomo avrebbe riportato gravi escoriazioni su tutto il corpo e ha detto di essere svenuto, ma per fortuna era cosciente e vigile quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul corpo. Soccorso con l'eliambulanza, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma.

La donna ha invece riportato una ferita alla gamba sinistra e qualche escoriazione sul corpo. Soccorsa dal personale medico del 118, è stata accompagnata d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Anzio. Nessuno dei due feriti, stando a quanto si apprende, è in pericolo di vita.