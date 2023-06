Alessandra scomparsa da Montesacro, la sorella: “Soffre di depressione, aiutateci a ritrovarla” Sono ore di apprensione per i famigliari di Alessandra Pappalardo, scomparsa a 37 anni da Roma, zona Montesacro. Indossava t-shirt bianca e pantaloni blu.

A cura di Alessia Rabbai

Alessandra Pappalardo è scomparsa da Montesacro a Roma. Della trentasettenne non si hanno più notizie da giovedì scorso 8 giugno, i famigliari non vedendola rientrare a casa si sono preoccupati e ne hanno denunciato la scomparsa. Sulle sue tracce ci sono le forze dell'ordine, che hanno acquisito la sua foto e il suo identikit, diramandolo alle varie Compagnie e commissariati territoriali. Al momento la pista considerata è quella dell'allontanamento volontario. Sua sorella ha pubblicato un appello sui social network, con il suo identikit e la sua foto, chiedendo a chiunque l'avesse vista o avesse notato una persona che corrisponde alla sua descrizione, di chiamare immediatamente le forze dell'ordine, per segnalarne l'avvistamento, indicando il luogo.

"Mia sorella soffre di depressione e si è allontanata da casa ieri – si legge nel post condiviso su Facebook – grazie a chiunque sappia dare informazioni. Vive in zona Nomentana". Alessandra ha già trascorso una notte fuori casa, la speranza è che abbia dormito da qualche amica, ma si teme che possa esserle accaduto qualcosa di male.

L'identikit di Alessandra Pappalardo scomparsa e com'era vestita

Alessandra Pappalardo e ha trentasette anni. È alta un metro e cinquantasette centimetri, ha capelli biondi mossi e occhi azzurri. Non ha da quanto segnalano segni particolari. Al momento della scomparsa pare indossasse t-shirt bianca e pantaloni blu. Abita in zona Nomentana, ma serve fare attenzione in tutti i quadranti di Roma, perché potrebbe essersi allontanata e trovarsi ovunque. Chiunque abbia informazioni o dovesse vederla è pregato di chiamare le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112, di rivolgersi in caserma o in commissariato, oppure di contattare direttamente la famiglia al 3273686405.