Alcol a minorenni e droga in due locali vicini al Vaticano: 35mila euro di multa, un bar chiuso

Un’operazione congiunta di polizia di Stato, polizia locale e finanza ha portato alla chiusura di un locale in zona Cipro e ha 35mila euro di sanzioni per due locali vicini al Vaticano. Uno resta chiuso per 15 giorni.

Cibo e bevande venduti senza autorizzazioni e senza prezzi, suolo pubblico occupato abusivamente e locali in condizioni igienico-sanitarie carenti. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati, i militari della guardia di finanza, gli operatori dell'Ispettorato del Lavoro e della Asl Roma 1. Ad essere controllati sono stati due locali in zona Cipro, a pochi passi dal Vaticano. Accertamenti quelli coordinati dal dirigente del commissariato di Polizia Borgo, che si sono conclusi con una licenza sospesa e oltre 35mila euro di sanzioni.

Scarsa igiene e violazioni sulla sicurezza degli impianti

Nel corso dell'ultima operazione, dalle verifiche di militari e agenti sono emerse, una serie di irregolarità amministrative, anche sul piano strutturale e rispetto alla sicurezza degli impianti. Dai controlli della polizia locale e della Asl sono emerse violazioni per somministrazione abusiva, prezzi mancanti, occupazioni di suolo pubblico abusive, inquinamento acustico, violazione di norme igienico-sanitarie. Le sanzioni ammontano a oltre 35mila euro.

Alcol a minorenni e droga nei locali

Il quadro delineato dagli agenti della Polizia, a seguito di ulteriori approfondimenti su uno dei due esercizi, è apparso ancora più grave: dall'alcool somministrato a minorenni al ritrovamento di dosi di hashish e marijuana destinate ad essere consumate da giovanissimi o sequestrate all'interno della struttura. I clienti trovati in possesso di sostanza stupefacente sono stati segnalati all'Autorità giudiziaria.

Tutte le violazioni regsitrate al termine dell'operazione congiunta delle forze dell'ordine sono finiti nell'istruttoria avviata dalla Divisione amministrativa della questura. Il questore di Roma Roberto Massucci ha disposto la sospensione della licenza di uno dei due esercizi commerciali. I poliziotti del Commissariato Borgo hanno notifiocato il provvedimento e messo i sigilli, il locale resta chiuso per quindici giorni.