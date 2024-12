video suggerito

Alberto Angela e il dottorato honoris causa in Scienze della Terra alla Sapienza: “Qui mi sento a casa” Dottorato honoris causa per Alberto Angela. Il titolo gli è stato conferito oggi all’università della Sapienza di Roma: “Le sue, attività di grande impatto di divulgazione scientifica e storica”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La rettrice della Sapienza Antonella Polimeni e Alberto Angela.

Alberto Angela ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze della terra. A conferirglielo l'università degli Studi La Sapienza nella giornata di oggi, giovedì 5 dicembre, quando l'ateneo ha celebrato i 40 anni di dottorato di ricerca in Sapienza e in Italia.

Il ricevimento al noto paleontologo e divulgatore scientifico, figlio di Piero Angela, è arrivato per "il grande impatto delle sue attività di divulgazione scientifica e storica in Italia e nel mondo".

Alberto Angela e il dottorato di ricerca honoris causa alla Sapienza

Quello che è stato conferito oggi ad Alberto Angela è soltanto l'ennesimo titolo di studi ricevuto dal divulgatore scientifico più famoso della televisione italiana che, per l'occasione, ha tenuto la Lectio doctoralis dal titolo "Clima: la sfida da vincere per le prossime generazioni".

La dedica di Alberto Angela alla Sapienza, dalle sue storie di Instagram.

Poi, prima di andare via, ha lasciato una dedica in università: "Tutte le strade portano a casa dove pensieri, emozioni, esperienze vissute forgiano l'anima e il modo di pensare. Qui mi sento a casa", ha scritto. È proprio alla Sapienza, infatti, che Alberto Angela, prima ancora di diventare chi è oggi, si è iscritto al corso di Scienze Naturali, laureandosi con 110 e lode e ricevendo un premio per la tesi, pubblicata successivamente.

Le lauree di Alberto Angela: ad ottobre per la quinta volte dottore honoris causa

Molte le lauree honoris causa collezionate dal conduttore di Ulisse, il piacere della scoperta: soltanto lo scorso ottobre ha ottenuto la quinta, quando è stato proclamato dottore in Scienze Forestali e Ambientali all’Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria.

Prima ancora, nel 2019, ha ricevuto tre lauree honoris causa in Comunicazione del patrimonio culturale all'Università degli Studi di Palermo, in Archeologia all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e ancora in Filosofia all'Università degli Studi del Piemonte. Nel giugno 2023, invece, è arrivata quella Geologia e Geologia Applicata alla Federico Secondo di Napoli.