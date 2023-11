Albero si sradica e crolla sulle strisce pedonali: due persone ferite, fra cui una minorenne L’albero si è sradicato in via Cola di Rienzo, in corrispondenza delle strisce pedonali: colpite due persone che stavano attraversando la strada, una 50enne e una 14enne.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Instagram di Welcome to Favelas.

È successo nella giornata di ieri, martedì 7 novembre 2023, verso le 13.20 in via Cola di Rienzo all'altezza del civico 275, a poca distanza da via Silla: qui un albero ad alto fusto si è sradicato ed è finito in mezzo alla strada, occupando entrambe le corsie. Il tronco è caduto in corrispondenza di un attraversamento pedonale della nota via dello shopping romano, occupando una porzione ampia di strada con il suo notevole diametro.

Mentre cadeva, due persone stavano attraversando la strada e sono rimaste ferite. Subito dopo il crollo sono stati allertati gli agenti del Gruppo I Prati della polizia Locale di Roma Capitale, vigili del fuoco, il servizio giardini e gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato le due persone colpite in ospedale.

Come stanno i pedoni colpiti dall'albero

Le persone colpite dall'albero che si è sradicato sono due: una ragazzina di 14 anni e una donna di cinquanta anni, più grave. La cinquantenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito: medici e infermieri, dopo averla visitata, hanno valutato le ferite riportate con un codice arancione. La quattordicenne, invece, è stata trasportata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù in codice giallo: con lei si trovava la madre che è rimasta illesa.

L'intervento dei vigili del fuoco

Oltre ai soccorsi, come anticipato, sono arrivati i vigili del fuoco e il servizio giardini. Una volta sul posto l'area è stata transennata: nella zona del tratto coinvolto dal crollo la viabilità non è stata interrotta ma è stato garantito il senso unico alternato dagli agenti. Nel frattempo l'alloggio dell'albero e lo stesso albero (poi trasportato a Porta Metronia) sono stati posti sotto sequestro. Sul posto, infine, è arrivata anche l'Ama per il ripristino e la messa in sicurezza dell'area colpita. Le operazioni sono terminate soltanto dopo circa tre ore, verso le 16.30.