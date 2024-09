video suggerito

Albero di Natale in piazza di Spagna: nel 2024 a brillare è quello di Bulgari con 13 metri di luci Alto 13 metri e pesante 4 tonnellate, dal design futuristico e luminosissimo: ecco come sarà l’albero di Natale di Trinità dei Monti realizzato da Bulgari nel 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come sarà l'albero targato Bulgari nel natale 2024.

Non è ancora terminata la stagione, nonostante l'arrivo di settembre e i primi temporali facciano credere il contrario, ma c'è già chi pensa al Natale. In questo caso, ad esempio, è il Campidoglio che sta già pensando al prossimo albero di Natale da allestire sulla scalinata di Trinità dei Monti, davanti a piazza di Spagna e alla lussuosa via Condotti. Dopo lo sfavillante abete dorato dello scorso anno targato Dior (nella foto in apertura), il prossimo Natale tocca ad un altro marchio del lusso: lo sponsor per le luminarie natalizie nella capitale del 2024 è Bulgari.

L'albero di Natale targato Dior dello scorso anno, dicembre 2023.

L'accordo con Bulgari per le luminarie natalizie

Oltre al tradizionale abete addobbato in cima alla scalinata, l'accordo con il brand nato a Roma nel 1884 prevede anche l'installazione delle luminarie lungo tutta via Condotti e altri 20 alberi per illuminare le piazze nelle periferie della capitale.

L'albero, il cui progetto è stato già reso noto a fine agosto, peserà quattro tonnellate e sarà luminosissimo. La base, con un diametro di 6 metri e l'altezza di uno, si aggiunge all'altezza dell'albero, di 13 metri. Il design, dalla linea morbida e lo stile futuristico, sarà sottoposto alla Soprintendenza domani. Si tratta di una struttura armonica in tubi in ottone disposti per formare una spirale di luci con base colorata d'oro, come mostra l'immagine in apertura.

Le luminarie in centro e gli alberi in periferia

Lo scorso anno l'illuminazione era stata affidata a Dior per l'albero in centro e a Renault, per le luminarie. Stavolta ad occuparsi dell'intero impegno è in ogni caso Bulgari a cui sono stati affidati entrambi gli allestimenti. Oltre a quelli già previsti, si aggiungono anche 20 alberi in venti piazze di periferia con luci a basso impatto ambientale.

Il progetto, arrivato in piena estate ed analizzato dall'assessorato ai Grandi Eventi di Alessandro Onorato, prevede anche il rendering dell'opera: la resa fotografica dell'albero, nella foto in apertura e anche la disposizioni delle luminarie. A farsi carico dell'intera spesa, la Bulgari Spa, che strizza l'occhio all'ambiente e al portafoglio con un sistema ad alta efficienza energetica.

In progress anche l'ideazione dell'evento di accensione, dove è prevista l'incursione di influencer, attore e volti dello spettacolo. "Una partnership fra pubblico e privato che rende più bella la città", è il commento dell'assessore Onorato.