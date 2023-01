Albero crolla nel giardino di un asilo a Roma per il vento: nessun ferito, macchine danneggiate A Roma, a causa del forte vento, un albero è caduto nel giardino di un asilo. Nessuna persona e nessun bambino è rimasto ferito, ma alcune macchine sono state danneggiate.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un albero è caduto nel giardino di un asilo a Roma. Il crollo è avvenuto verso le 16 in via Nicolò Piccinni: sul posto sono arrivate alcune pattuglie del gruppo Parioli della Polizia locale per gestire la viabilità nella zona. Nessuna persona e nessun bambino è rimasto ferito, ma alcune macchine sono state danneggiate.

Dalla mezzanotte di oggi sono più di cento gli interventi che hanno visto coinvolti i Vigili del Fuoco, chiamati senza sosta a Roma e in provincia per intervenire a causa di alcune situazioni molto critiche. L'ondata di maltempo e l'allerta meteo che ha investito la regione ha causato diversi danni e disagi, anche se finora fortunatamente non si registrano feriti. Sul lungotevere si è proceduto alla rimozione di un grosso platano caduto su alcune auto parcheggiate, mentre a Valmontone una tromba d'aria ha danneggiato diverse abitazioni scoperchiandone i tetti. Anche in questo caso, nessuno è rimasto ferito.

Oggi su tutto il Lazio si è abbattuta una forte ondata di maltempo. Anche per domani il dipartimento di Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per piogge e vento forti. Il Comune di Fiumicino ha disposto la chiusura delle scuole, ma si tratta di una decisione annunciata già ieri per motivi di sospensione del flusso idrico per lavori, e quindi indipendente dal maltempo. Sul litorale nella giornata di oggi si sono verificate forti mareggiate, grandinate nella provincia di Rieti e nevicate sulle montagne della regione. Questa notte le piogge continueranno a cadere forti, così come forte continuerà a soffiare il vento, con il rischio di causare altri danni.