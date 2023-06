Al via il Roma Pride 2023: “Destra omofoba e cialtrona, parte la resistenza al Governo Meloni” Partito da piazza della Repubblica il Roma Pride 2023: migliaia le persone in piazza, trentacinque i carri che sfileranno da piazza della Repubblica ai Fori Imperiali. “Comincia la resistenza a questa destra”.

A cura di Natascia Grbic

Sono migliaia le persone che si sono già riversate in piazza della Repubblica per il Roma Pride, la manifestazione per i diritti civili e sociali organizzata da un coordinamento di oltre venti associazioni Lgbtqi+. "Queeresistenza" lo slogan del corteo, che da Repubblica arriverà fino ai Fori Imperiali: tantissime le persone attese, "quasi un milione", dichiara il portavoce Mario Colamarino. Manifestazioni arcobaleno sono previste in altre nove città d'Italia.

"Oggi sarà una grande festa per tutta la nostra comunità, saremo in tantissimi – le parole di Colamarino – quasi un milione, anzi lo spero perché quello che è successo quest'anno con la vicenda del patrocinio ha riacceso gli animi di lotta della nostra comunità Lgbt+. Tra poco questa piazza si riempirà di persone e di amore che è quello che dobbiamo contrapporre a chi vuole rendere invisibili, a chi vuole odiare e parlare male di noi dobbiamo essere fieri di chi siamo: oggi festeggeremo e saremo noi stessi".

Una manifestazione, quella del Roma Pride, che non è solo una ‘parata', come la chiama chi cerca di sminuirla. "The first pride was a riot", è il richiamo alle rivolte di Stonewall, considerate il momento simbolo per la nascita dei movimenti di rivendicazione dei diritti delle persone trans e omosessuali. E anche oggi vi è il richiamo alla resistenza, soprattutto dopo la revoca del patrocinio da parte dell'amministrazione regionale di centrodestra (che ha fatto dietrofront dopo le polemiche di Pro Vita & Famiglia).

"Da oggi parte la resistenza della nostra comunità a questa destra, a questo governo e a Meloni. Quello che è successo con il patrocinio della regione Lazio è l'ennesima prova di quanto questa destra sia omofoba e cialtrona. È una vergogna. E tutto questo sulla pelle dei cittadini del Lazio e della nostra comunità".

Colamarino ha anche parlato della lettera inviata oggi dal governatore Francesco Rocca a Il Messaggero, dicendo che "Si può parlare con con tutti ma farsi dettare l'agenda dai Pro Vita dimostra quanto il presidente sia sotto scacco di questi gruppi e dei partiti che l'hanno portato lì". E su Meloni: "Nella giornata contro l'omofobia ha fatto un bellissimo post. Peccato che subito dopo ha votato contro proposte in Europa che parlano di noi e nega con Piantedosi i diritti dei figli. Se non è questa omofobia…".