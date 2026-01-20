Al via i lavori per la ciclabile a San Paolo: divieti di sosta, strade chiuse e quanto dureranno

Sono incominciati i lavori per la ciclabile tra metro San Paolo e la Colombo. Disposti divieti di sosta, carreggiate ridotte e limite di velocità a 30 km/h.

Immagine di repertorio

Il piano del Campidoglio per rendere Roma una città a misura di bicicletta continua e passa dal quartiere San Paolo, zona sud della Capitale. Sono iniziati ieri lunedì 19 gennaio 2026 i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà la stazione della Metro B Basilica San Paolo con via Cristoforo Colombo passando da viale Giustiniano Imperatore, su cui da ieri sono istituiti divieti di sosta, restringimenti della carreggiata e un nuovo limite di velocità, generando polemiche fra i residenti.

I divieti per i lavori della pista ciclabile su viale Giustiniano Imperatore

Sulla strada che attraversa il quartiere San Paolo, da lunedì 19 gennaio 2026 è istituito il divieto di sosta con rimozione valido per tutta il giorno dall'incrocio con via Ostiense per 15 metri. Nello stesso tratto verrà ristretta la carreggiata nell’area di parcheggio. Fino al 14 marzo, lo stesso divieto varrà anche: il lato destro della carreggiata in direzione di via Ostiense da vicolo di Grotta Perfetta al civico 15, il lato destro in direzione di via Cristoforo Colombo da via Gaspare Gozzi a viale Leonardo da Vinci.

Sarà interessata dai lavori e chiusa al traffico l'area di sosta al centro di viale Giustiniano Imperatore nel tratto che va da largo Leonardo da Vinci a via Gaspare Gozzi. Chiusi anche entrambi i lati della carreggiata che attraversa il III fornice del cavalca ferrovia in direzione di via Ostiense, dall'altezza dell'incrocio con via Gaspare Gozzi per 20 metri e l’adiacente area di parcheggio che va dal ponte ferroviario a via Ostiense.

Divieti di sosta e chiusure saranno applicati anche sul lato sinistro della carreggiata nel tratto e direzione compresi tra il civico 280 di via Cristoforo Colombo e via Tito, dal civico 27 di via Tito a viale Giustiniano Imperatore e in via Cristoforo Colombo nella strada di servizio compresa tra via Alessandro Severo e viale Giustiniano Imperatore, dal lato dell'impianto sportivo.

A partire dal 14 marzo e fino al 30 giugno, invece, i lavori si sposteranno sul tratto di viale Giustiniano Imperatore che va da largo Leonardo da Vinci a via Tito, in entrambe le carreggiate. Per tutta la durata dei lavori sarà istituito il limite di velocità di 30 chilometri all'ora in viale Giustiniano Imperatore.

Le polemiche per la pista ciclabile: "Ma in quanti vanno in bicicletta?"

Come in altri quartieri, dove alcuni partiti politici hanno cavalcato il malcontento degli automobilisti, anche a San Paolo stanno venendo fuori le prime proteste. Per ora il malcontento rimane isolato ai gruppi social di quartiere, ma, se i lavori dovessero creare disagi, si può ipotizzare che gruppi di residenti faranno sentire la propria voce. "Dove andremo a parcheggiare le macchine? Già c’è il caos, con molte salatissime e macchine portate via. I pochi parcheggi disabili esistenti in zona verranno presi d’assalto", scrive un utente con disabilità.

"Ma quanti sono quelli che vanno in bicicletta a Roma? Tutte queste ciclabili stanno creando solo problemi alla viabilità e tolgono parcheggi", si chiede un'altro. "Tra colonnine di ricarica per auto elettriche e ciclabili fanno di tutto per renderci la vita impossibile", aggiunge un residente che punta l'attenzione anche verso un'altro elemento urbano che toglie posto alle auto: "Perché non rivediamo allora anche tutte le piattaforme con tavolini fuori dai vari locali?".