Al telefono in attesa del treno non si accorge che arriva: investito e soccorso in codice rosso Incidente ferroviario ieri sera a Latina Scalo, dove un treno ha investito un uomo che era al telefono in stazione e non si è accorto del suo arrivo. Soccorso in codice rosso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo soccorso in codice rosso è il bilancio dell'incidente ferroviario che si è verificato alla stazione di Latina Scalo. I fatti si sono verificati nella serata di ieri, sabato 12 novembre. Secondo le informazioni apprese l'uomo, un cittadino indiano, era in stazione e stava aspettando il treno sulla piattaforma. Nell'attesa stava parlando al telefono e non si è accorto del convoglio che stava arrivando. Il treno lo ha centrato in pieno ed è stato necessario l'intervento dei soccorritori. Il macchinista entrando in stazione lo ha notato solo all'ultimo e non è riuscito a fermare il convoglio in tempo. Subito è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta uregnte d'intervento, per una persona rimasta coinvolta in un incidente ferroviario, le cui condizioni di salute sembravano gravi. Sul posto in breve tempo è giunto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato all'ospedale Santa Maria Goertti in codice rosso, dov'è stato affidato ai medici per le cure del caso.

Circolazione ferroviaria bloccata tra Roma e Napoli

A seguito dell'investimento sono stati inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, che è rimasta bloccata a lungo entrambi i sensi. Il treno in stazione Intercity Napoli-Roma è rimasto fermo con circa cinquanta passeggeri a bordo. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Trenitalia stamattina sul sito ufficiale ha comunicato che: "Per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a Latina, il treno InterCity Notte 1955 Roma Termini (21.31) – Siracusa (9.36) viaggia con un ritardo di 73 minuti".