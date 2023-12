“Aiuto, sta prendendo a calci in faccia la compagna”, trasportata in ospedale: arrestato 34enne L’ha presa a calci in faccia in casa, dove si trovavano anche altre persone. Poi è scappato. I carabinieri lo hanno raggiunto poco dopo: aveva ancora gli abiti sporchi di sangue.

A cura di Beatrice Tominic

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ha presa a calci in faccia, causandole numerose fratture e facendole uscire molto sangue. È successo ad Itri domenica scorsa, 3 dicembre 2023, nella provincia di Latina. La ragazza, una ventitreenne originaria di Fondi, sul litorale pontino, è stata picchiata e aggredita da compagno e convivente di 34 anni. I maltrattamenti sono avvenuti dentro l'abitazione in cui i due vivono.

L'aggressione

Domenica scorsa, dopo una violenta lite, l'uomo ha cominciato a colpire la ventitreenne con numerosi calci in faccia. È bastato un attimo: la ragazza si è ritrovata terra, con il volto insanguinato. In casa, con i due, anche altre persone che hanno assistito inermi a quanto stava accadendo. I testimoni hanno immediatamente allertato il numero di emergenza unico 112 e hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. Con un'altra chiamata, invece, hanno richiesto l'intervento degli operatori del personale sanitario del 118. Proprio loro, una volta arrivati sul posto, hanno soccorso e trasferito la ventitreenne in ospedale, al pronto soccorso del Dono Svizzero di Formia.

L'arrivo dei soccorsi

I militari del N.O.RM.Sezione Radiomobile, come si legge su Latina Press.it, non appena giunti nell'abitazione, sono intervenuti per curarle le ferite riportate in attesa dell'arrivo dei paramedici. Poi hanno parlato con. la donna per cercare di chiarire quanto accaduto e identificare l'aggressore che è stato rintracciato poco dopo. Aveva addosso gli abiti ancora macchiati di sangue: alcuni vestiti sono stati posti sotto sequestro, nel frattempo continuano le indagini da parte dei militari della caserma di Itri. Nel frattempo il trentaquattrenne è stato arrestato e trasferito in carcere a Cassino.