“Aiuto, papà sta picchiando la mamma”: la segnalazione del figlio minorenne al centro antiviolenza La segnalazione è arrivata in un centro antiviolenza del viterbese. A denunciare gli abusi è stato il figlio minorenne della coppia: le prime violenze erano iniziate nel 2008.

A cura di Beatrice Tominic

La segnalazione è arrivata una sera della settimana scorsa in un centro antiviolenza: a chiamare è stato il figlio della coppia. "Aiuto, papà sta picchiando la mamma". E in breve tempo il centro ha avvisato la questura. Gli agenti hanno raggiunto immediatamente l'abitazione in cui si stavano consumando le violenze. È accaduto a Viterbo, dove un uomo di 44 anni, nel pomeriggio del 13 maggio scorso, è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie, contro la quale si scagliava da anni.

Maltratta per anni la moglie

I primi episodi di maltrattamento e di violenza risalgono ad almeno quindici anni fa, nel 2008. Da più di un decennio, ha rivelato la donna alle autorità, veniva maltrattata dal marito con violenze fisiche, psicologiche e sessuali quasi ogni giorno.

Spesso, come riporta Tuscia Web.it inoltre, gli abusi si verificavano anche alla davanti ai due figli minori della coppia. L'ultima aggressione era avvenuta dopo che lui l'aveva vista salutare un altro uomo davanti alla scuola dei figli. Arrivati nell'abitazione, le forze dell'ordine hanno accompagnato la donna in una struttura assistenziale del viterbese e, raccolta la denuncia, hanno aperto le indagini.

Le indagini delle forze dell'ordine e l'arresto

Nel corso delle indagini gli agenti, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Viterbo, hanno ascoltato e raccolto diverse testimonianze da parte di parenti e conoscenti della coppia. Successivamente, una volta emessa l'ordinanza del gip, lo scorso sabato 13 maggio i poliziotti hanno arrestato il 44enne che è stato trasferito nel carcere Mammagialla a Viterbo.