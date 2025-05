video suggerito

Ai domiciliari organizza festa per il suo compleanno: vicino lo segnala su YouPol, 29enne in carcere Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato quattro invitati ancora seduti in attesa del brindisi, mentre in due stavano tentando la fuga per le scale. Il 29enne è stato portato in carcere.

A cura di Natascia Grbic

Aveva organizzato una festa di compleanno a casa sua in occasione del suo 29esimo compleanno, invitando parenti e amici a mangiare e bere in attesa del brindisi di mezzanotte. Una cosa assolutamente normale, se non fosse che il ragazzo però era ai domiciliari per i reati di rapina aggravata e spaccio di droga, con il divieto assoluto di comunicare anche telefonicamente o via social con persone che non fossero i parenti più stretti. Nonostante questo, aveva deciso di fare una festa per il suo compleanno, pensando forse che non ci sarebbero stati controlli da parte della polizia. Così non è andata. La festa è stata infatti ‘rovinata' da un vicino di casa, che sentendo rumori molesti provenire dall'abitazione di Guidonia, ha fatto una segnalazione sull'app YouPol, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

I poliziotti del commissariato di Tivoli sono intervenuti e hanno trovato quattro ospiti ancora seduti in attesa di fare il brindisi, mentre in due stavano tentando di dileguarsi andando via per le scale. Avevano sentito gli agenti citofonare e stavano provando ad allontanarsi, ma sono stati sorpresi sulle scale proprio dai poliziotti, che li hanno bloccati e identificati. Le cose non sono andate proprio lisce: qualcuno tra gli invitati ha provato a opporre resistenza agli agenti, mentre il padrone di casa si è lamentato dell'intrusione proprio la sera del suo compleanno, provando a giustificarsi dicendo che la festa era stata organizzata a sorpresa dagli amici. La giustificazione però, non è servita: per il ragazzo si è quindi aggravata la misura cautelare, i domiciliari gli sono stati revocati ed è stato portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.