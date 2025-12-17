roma
Agguato a colpi di pistola nella notte: feriti due ragazzi di 18 e 26 anni

L’aggressione a colpi di pistola nella periferia est di Roma: feriti due ragazzi con precedenti per droga. I carabinieri indagano su dinamica e movente.
A cura di Francesco Esposito
Un’aggressione a colpi di pistola è avvenuta nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre in via della Riserva Nuova, nel quartiere Villaggio Falcone, alla periferia est di Roma. Due ragazzi, di 18 e 26 anni, sono rimasti feriti durante l’episodio: uno è stato colpito a un braccio, l’altro a una gamba.

Feriti due ragazzi: stavano rientrando a casa

Secondo quanto ricostruito finora, i due stavano rientrando a casa quando sarebbero stati avvicinati da una persona con il volto coperto, che ha aperto il fuoco prima di allontanarsi. Le motivazioni dell’aggressione non sono ancora chiare e restano al centro delle indagini avviate dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi e per avviare gli accertamenti del caso.

I feriti, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati di droga, sono stati ascoltati dai militari della compagnia di Tivoli. Nel corso delle prime sommarie informazioni, non avrebbero fornito elementi utili a identificare l’aggressore né chiarimenti sul contesto dell’agguato, limitandosi a riferire dell’incontro con lo sconosciuto armato.

Aggressione nella notte: due giovani ricoverati in codice rosso

Sul luogo della sparatoria è arrivato anche il personale sanitario dell’Ares 118. Il ragazzo di 18 anni, cittadino del Bangladesh, è stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata per una ferita al braccio. Il 26enne, italiano, è stato invece accompagnato al Policlinico Casilino, dove è stato medicato per una ferita a una gamba.

Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso a causa della dinamica violenta dell’aggressione, ma le loro condizioni non sono risultate gravi. Dopo alcune ore di osservazione e le cure necessarie, sono stati dimessi.

