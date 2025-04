video suggerito

Aggressione a Cisterna, a 14 anni prende a testate il rivale in amore L’aggressore è un 14enne e la vittima è un 16enne. L’episodio di violenza, nato per motivi di gelosia, è avvenuto a Cisterna di Latina. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Parla con un'amica e viene picchiato da un ragazzo. "Non rivolgerti più a lei, è la mia ex ragazza", gli dice e poi lo prende a testate. L'aggressore è un 14enne e la vittima è un 16enne. L'episodio, nato per motivi di gelosia, è avvenuto a Cisterna di Latina.

Cisterna di Latina, un 14enne aggredisce un 16enne

Stando a quanto si apprende, la polizia ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti del ragazzo di 14 anni residente a Latina. L'aggressione, secondo quanto ricostruito, è avvenuto per motivi di gelosia. La vittima stava parlando con un'amica, quando il 14enne si è avvicinato e gli ha chiesto minacciosamente di non rivolgersi più alla ragazza, sua ex fidanzata.

I due hanno parlato, si sono salutati con una stretta di mano, ma successivamente l'aggressore è tornato in compagnia di alcuni amici e ha colpito la vittima con tre testate al volto. Gli ha provocato un taglio profondo al sopracciglio e una frattura al setto nasale.

Le indagini della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Successivamente hanno avviato le indagini che hanno portato all'emissione dell'ammonimento da parte del questore di Latina, applicando le disposizioni contenute nel decreto Caivano. Il provvedimento è stato notificato anche ai genitori del minorenne, chiamati a controllare il ragazzo e a vigilare affinché non ripeta episodi simili di violenza.