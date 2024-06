video suggerito

Aggredito e abbandonato nel parco in fin di vita, gravissimo un uomo: è giallo a Nettuno Un uomo è stato brutalmente aggredito nel parco Palatucci di Nettuno: si trova in fin di vita all’ospedale San Camillo di Roma. Sul caso indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Una pattuglia del carabinieri.

Lo hanno aggredito stanotte, fra venerdì 28 e sabato 29 giugno 2024 a Nettuno, nel parco Palatucci in via Firenze. Verso le ore 4 è arrivata la segnalazione al numero di emergenza unico 112: "C'è un uomo con il volto tumefatto e privo di sensi, venite subito", ha detto una voce dall'altro capo del telefono. I carabinieri della compagnia di Anzio e Nettuno hanno immediatamente raggiunto il luogo della segnalazione del passante e hanno trovato l'uomo, in fin di vita. Sono scattati i soccorsi e le indagini aperte: i militari sono alla ricerca di testimoni che possano aver visto o sentito l'accaduto.

Come sta l'uomo aggredito e abbandonato al parco a Nettuno

Non appena rinvenuto l'uomo, con il volto tumefatto e in fin di vita, è stato soccorso dagli operatori del personale sanitario del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso nell'ospedale Riuniti di Anzio. Da lì, però, viste le gravi condizioni in cui si trovava, è stato trasferito al San Camillo di Roma dove, in terapia intensiva, lotta fra la vita e la morte.

Della vittima del pestaggio, che sembra non sia ancora stata identificata, non si hanno molte informazioni. Secondo quanto riporta qualche testata locale, però, si tratterebbe di un quarantenne.

Carabinieri a caccia di testimoni

I carabinieri stanno continuando le indagini. Per ovvie ragioni non sono ancora riusciti ancora ad ascoltarlo, nel frattempo continuano a cercare testimoni che possano avere qualche informazione sull'accaduto. Spetta ai militari il compito di ricostruire quanto accaduto nel parco ieri notte. Al vaglio degli inquirenti anche i video delle telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona che potrebbero aver ripreso la scena o, almeno, la fuga del responsabile del gesto. Sul posto intervenuta anche la polizia scientifica che, nella notte, ha chiuso il parco per un paio d'ore alla ricerca di indizi.