Aggrediti 3 dipendenti Ama che hanno denunciato furti di carburante: finiti in ospedale Sono finiti in ospedale vittime di un’aggressione per mano d’ignoti tre dipendenti Ama alla sede operativa di Castro Pretorio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tre lavoratori Ama hanno subito un'aggressione per mano di ignoti. I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, sabato 28 gennaio in piazza Sapri, zona Castro Pretorio, a Roma. Tutti e tre sono finiti in ospedale con prognosi di diversa gravità. Secondo quanto ricostruito finora l'aggressione si è consumata mentre i dipendenti della società capitolina, che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, stavano entrando nella sede operativa. All'improvviso uno di loro è stato aggredito. I due colleghi sono intervenuti in sua difesa e sono rimasti a loro volta vittime dell'aggressione.

A compiere la violenza sarebbe stata una o più persone, le indagini sono in corso e le forze dell'ordine stanno cercando di capire se in zona siano presenti delle telecamere di sorveglianza, che possano aver immortalato la scena e i cui filmati possano mostrare quanto accaduto. Al momento si pensa che si sia tratatto di una sola persona, che subito dopo l'aggressione si è data alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, ma gli accertamenti sono in corso e la dinamica è ancora tutta da ricostruire.

I tre dipendenti Ama finiti in ospedale

I tre dipendenti Ama rimasti feriti hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Arrivata la segnalazione al 118 con la richiesta d'intervento, sul posto sono giunti i paramedici in ambulanza. Li hanno presi in carico e trasportati al pronto soccorso del vicino Policlinico Umberto I. Tutti e tre sono stati ricoverati per accertamenti. Visitati dai medici, il primo vittima dell'aggressione è sotto osservazione in ospedale, il secondo ha riportato contusioni al viso, mentre il terzo dovrà sottoporsi a un'operazione, per aver riportato una frattura multipla al polso.

Gualtieri: "Tutta Roma è con voi!"

Ad intervenire sulla vicenda il sindaco Roberto Gualtieri: "Ho avuto modo di parlare con i dipendenti Ama al telefono: fortunatamente stanno abbastanza bene. Questi lavoratori si erano peraltro distinti per aver denunciato i presunti furti di carburante all’interno dell’azienda. Meritano la solidarietà e la vicinanza di tutta la città. Noi non li lasceremo soli e avranno tutto il nostro sostegno. Mi auguro che il responsabile di questa vigliacca aggressione venga presto individuato e assicurato alla giustizia. Forza Davide, Nicola e Stefano, tutta Roma è con voi!".