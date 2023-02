Aggredita e minacciata con coltello in pieno giorno a Monti: 24enne stava andando a fare aperitivo Il racconto della vittima: “Ha iniziato a insultarmi e mi ha chiesto cosa volevo, poi mi ha detto di andarmene via di lì, mentre mi stringeva ancora il braccio mi ha mostrato un coltellino con l’altra mano chiedendomi soldi e sigarette”.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Stava raggiungendo alcuni amici per fare un aperitivo a Monti. Nei pressi della Torre dei Capocci, tra via Cavour e via Merulana, la ragazza, 24 anni, è stata afferrata al braccio da una donna e bloccata. "Avrà avuto sui 50 anni, ed era palesemente fatta. Ha iniziato a insultarmi e mi ha chiesto cosa volevo, poi mi ha detto di andarmene via di lì, mentre mi stringeva ancora il braccio mi ha mostrato un coltellino con l’altra mano chiedendomi soldi e sigarette", ha raccontato la vittima al Messaggero.

Il racconto della 24enne: "Avevo il cuore in gola, mi tremavano le gambe"

La 24enne è riuscita a divincolarsi dalla presa della donna e ha cominciato a correre a più non posso. L'altra probabilmente ha provato a raggiungerla, ma ha desistito dopo qualche centinaia di metri. L'episodio è accaduto nel pomeriggio in una zona centrale della città. Ha raccontato ancora la ragazza al Messaggero: "Tentare di parlarci sarebbe stato inutile. Le ho detto che le avrei dato quello che voleva, così ho tirato fuori il pacchetto di sigarette. A quel punto me lo ha strappato dalle mani, mi sono resa conto che nel frattempo mi aveva lasciato il braccio. Avevo il cuore in gola e mi tremavano le gambe ma ho deciso di rischiare e andarmene. Senza pensarci due volte ho iniziato a correre più veloce che potessi sperando che non mi facesse del male". Per fortuna, la ragazza non ha avuto bisogno di cure mediche. Per lei, soltanto un grandissimo spavento. Il fatto, stando a quanto si apprende, si è verificato nei pressi di via Giovanni Lanza e nei pressi di via in Selci, dove c'è la sede del reparto investigativo dei carabinieri.